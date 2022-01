INE suspende validación firmas de revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE), detendrá la captura y validación de 7 millones de firmas, a petición de Morena, toda vez que con 3 millones 027 mil rúbricas se alcanzó el 3.29 por ciento de los apoyos válidos para solicitar la consulta de revocación de mandato y ante la situación presupuestal que enfrenta el órgano electoral.

En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, al dar a conocer el informe del Registro Federal de Electores, se anunció que se cumplió con el requisito del número de firmas para realizar la consulta, que marca la Ley Federal de Revocación de Mandato, en este y hasta el corte del 22 de enero se detectaron 17 mil 776 personas muertas que presuntamente dieron su apoyo, así como 704 presas.

Sin embargo, a petición de los representantes de Morena, Mario Llergo y César Hernández; así como de algunos consejeros entre ellos Carla Humphrey y Ciro Murayama, por acuerdo se determinó suspender la captura, revisión y validación de más de 7 millones de apoyos que representaría un gasto adicional de 6 millones 400 mil pesos para extender el contrato de las 450 personas que realizan este trabajo.

Al respecto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que acompañaría la propuesta, pero aclaró que, en otra circunstancia, el INE debería culminar con la validación de los apoyos para dar certeza a los ciudadanos.

Foto: Cuartoscuro

“Voy acompañar esta propuesta que no ha hecho el consejero Ciro Murayama de suspender los trabajos de captura de las firmas que se han entregado en virtud de la situación presupuestal indeseable en la que se ha colocado a esta institución y no es un asunto del cumplimiento de la ley, si cumpliéramos la ley y la Constitución debiéramos seguir la captura de estas firmas hasta la última para permitirle a las y los ciudadanos, no es un asunto de publicidad y de accesos a la información, sino un asunto también de garantía efectiva de los derechos que esta institución está obligada a proveer “

Tras calificar de lamentable, detalló que hay todavía más de 7 millones de firmas que no se han capturado y que no están en el sistema de verificación habilitado por el INE, que corresponden a ciudadanas y ciudadanos que no van a poder saber si su derecho de promover la revocación de mandato por haberle perdido la confianza al presidente de la República efectivamente fue respetado por las organizaciones que presentaron las firmas.

“No es lo deseable, no es lo conveniente, pero en virtud de la circunstancia presupuestal en la que se ha colocado a esta institución esos 6.4 millones de pesos que costaría la captura y la eventual concursa con independencia de que el ejercicio de la revocación de mandato va, son vitales para maximizar los esfuerzos institucionales del INE para realizar la revocación”, sostuvo.

En este contexto el consejero presidente señaló que “el dilema” es cómo se realizará la consulta toda vez que aún no ha habido respuesta de la Secretaría de Hacienda a la solicitud de ampliación presupuestal por mil 738 millones de pesos para realizar el ejercicio ciudadano.

“Vale la pena recordar que gracias a los esfuerzos de este instituto hoy se cuenta con mil 567 millones de pesos para poder realizar este ejercicio y que el costo de la revocación ha sido reducido, no es lo ideal, pero ha sido reducido atendiendo a la inédita circunstancia que la Cámara de Diputados colocó a esta institución en un monto total de 3 mil 306 millones de pesos para poder realizar el mismo con los extremos que exige la ley”, señaló.

En su participación el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, consideró ocioso continuar con la validación de los apoyos y más ante la situación de falta de recursos que acusa el INE.

“Esta representación de Morena sugiere que este proceso de verificación se dé por concluido y la determinación que se tome al respecto quede plasmada en un acuerdo. nuevamente hacemos un llamado a que esta autoridad electoral acate a la letra lo que indica la ley para realizar este ejercicio de revocación de mandato y darle voz a la voluntad del pueblo mexicano sin pretexto”, señaló.

dhfm

