Arranca PAN su plenaria con defensa al INE

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado con la definición de defender al Instituto Nacional Electoral (INE) de cualquier iniciativa que busque acotar sus funciones.

Los senadores panistas viajaron a Ciudad Madero, Tamaulipas, para realizar sus trabajos previos y conformar una agenda legislativa antes del período ordinario de sesiones que arranca en febrero.

El coordinador parlamentario de Acción Nacional en la Cámara alta, Julen Rementería del Puerto, sostuvo que gracias a los legisladores panistas es que hoy México sigue contando con instituciones, con equilibrios, "sigue contando con un INE que se ve constantemente amenazado por el Gobierno Federal y, por eso, hoy estaremos diciéndole a Lorenzo Córdova que no está solo, que creemos en las instituciones, que creemos en un árbitro fuerte y que nosotros seguiremos apostando por fortalecerlas y porque éstas tengan la autonomía necesaria para poderle seguir sirviendo a todo México".

Durante la reunión plenaria estará presente el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, para dar una exposición de los temas electorales.

El senador panista sostuvo que hay amenazas contra el INE del mismo Presidente de la República.

"Aquello que no controla, aquello que no le gusta, lo amenaza y cuando puede lo destruye. Y nosotros no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir y, para ello, se está construyendo una agenda en muchos temas que también son importantes, entre otras cosas, en la parte económica", sostuvo.

Otro de los temas de trascendencia en la agenda panista es la inflación que ha vuelto a dañar la economía de las familias de este país.

"Una inflación que es, como lo dicen los expertos, viene por ser un impuesto, digamos, oculto en la forma en la que la economía se desarrolla y que lastima a las finanzas de los hogares mexicanos, y eso se tiene que corregir", expresó.

