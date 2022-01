AMLO anuncia adquisición de refinería Deer Park; asegura que no habrá despidos

Al anunciar que este viernes, la refinería de Deer Park, en Texas, pasa a formar parte de los bienes de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no habrá despidos y se respetará a los empleados.

“Nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes. Nosotros somos ciudadanos del mundo, nosotros somos del partido de la fraternidad universal, no vemos fronteras, nos interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo.

“De modo que tengan ustedes la seguridad que no habrá despidos, que no habrá disminución de salarios a los obreros, a los administrativos y estoy seguro de que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo profesionalismo y vamos a seguir produciendo y garantizando rentabilidad en la empresa, porque no debemos de tener pérdidas, tenemos que tener utilidades”, dijo.

En un video grabado para los trabajadores, obreros y administrativos que laboran en la refinería Deer Park, agradeció a los accionistas de Shell, quien tenía la mitad de las acciones y especialmente al gobierno de Estados Unidos, porque ellos autorizaron para que México adquiriera la refinería.

Explicó que se heredaron seis refinerías en mal estado, ahora se rehabilitan y se construye una más en Dos Bocas, Tabasco, y la idea es que esta infraestructura –incluyendo a Deer Park— permita producir todos los combustibles que requiere el mercado interno.

Deer Park tiene la capacidad de procesar 320 mil barriles diarios y Dos Bocas 340 mil barriles diarios, y con la coquizadora de Tula se podrá ser autosuficiente. Con todo esto funcionando, se podrá producir 1.8 millones de barriles diarios de crudo, lo necesario para abastecer el mercado mexicano.

La refinería Deer Park se construyó en 1992 y se hizo una sociedad: mitad Shell y la otra Pemex, pero ahora se decidió comprar todas las acciones de Shell para que la refinería sea propiedad del pueblo de México.

