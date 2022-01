Legisladores inician 2022 con encontronazo por la inflación, Hugo López-Gatell y la Covid-19

Diputados y senadores de todos los partidos sostuvieron este miércoles su primer encontronazo del 2022 en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, confrontados por temas como la inflación en México; el aumento de contagios de COVID-19, las pruebas, la vacunación, así como el papel del subsecretario Hugo López-Gatell en el manejo de la estrategia contra la pandemia.

El primero en subir, fue el diputado panista Héctor Israel Castillo, quien acusó que “de poco sirve el incremento del salario mínimo” en México porque la inflación subió en 7.37 por ciento al cierre del 2021 e inicios del 2022, encareciendo todos los precios de los alimentos, la gasolina, el gas y la energía eléctrica.

“Consideramos, que en México la improvisación que prevalece en la administración federal, el bajo crecimiento económico, el alza de impuestos, la decisión de incrementar salarios en periodos de crisis y la falta de reglas claras para que empresarios continúen generando empleos ha detonado la inflación”, dijo.

En tanto, además de también criticar la inflación el senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano (MC), sacó a discusión el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, específicamente por el papel del subsecretario Hugo López-Gatell.

“Es imperante la necesidad de llamar la atención a la SFP con la finalidad de que se retome la denuncia presentada en contra del subsecretario López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, puesto que se debe analizar el posible incumplimiento a los principios que rigen su actuación como servidor público; asimismo, la Secretaría de Salud debe de llevar a cabo su destitución inmediata derivada de la negligente forma de manera la pandemia por COVID-19”, dijo.

En defensa, el diputado del PT, Benjamín Robles, llamó a los panistas y emeceistas “miopes políticos, cínicos y agoreros del desastre”, y dijo que son representantes de la minoría que se beneficiaron de los derechos de las mayorías del pueblo de México.

Defendió que la economía del país se afectó en todo el país, y la inflación afectó mucho menos a México que a otras naciones, y además la economía nacional va por buen rumbo.

“¿Para esto querían incluir la agenda política en la sesión de hoy, para venir a mentir y a tergiversar? ¿para seguir demostrando que son los agoreros del desastre? Se ve que no van a cambiar nunca. Aunque les duela, el gobierno de la Cuarta Transformación dista mucho de ser los desgobiernos del PRI y del PAN que tanto agobian a la población de nuestro país”, señaló.

El PRD, a través de la diputada Eliazabet Pérez Valdez, y el PRI, a través de la senadora Nuvia Mayorga, se sumaron a las críticas al gobierno en política de salud. La priista exigió que se vacune a los menores de edad y a los mayores de 18 años se pongan un refuerzo, y se llame a comparecer a Hugo López-Gatell para “rendir cuentas sobre su muy cuestionable desempeño”.

“Hay que tomar decisiones, decisiones concretas que no estamos viendo. Una política de salud pública no puede consistir en pedirle a la población, pedirle a los mexicanos que se queden en su casa, que tomen un té y que se pongan vaporub ¿saben por qué lo dicen? Porque saben perfectamente que no hay medicamentos, y ni los habrá en el primer trimestre de este año”, señaló.

Por su parte, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, llamó alarmistas a la oposición sobre la cuarta ola de contagios, culpándolos de querer infundir pánico en la población, pues dijo que la época crítica de la pandemia ya pasó, pues actualmente la gente está recuperándose del virus “como si fuese una gripa”.

También defendió al subsecretario López-Gatell llamándolo uno de los funcionarios “más competentes, más entregados, más patriotas” del país; también la estrategia de vacunación, citando que hay ya 73 millones de adultos tienen el esquema completo de vacunación; además, dijo que al momento no hay sustento científico que sustente la urgencia de vacunar a menores de edad.

Gerardo Fernández Noroña llamó alarmistas a la oposición sobre la cuarta ola de contagios (Foto: Cuartoscuro)

“Se niegan a ver que en esta ola de contagios, que es muy fuerte y muy leve, para la mayoría de la gente está siendo más menos por más que intriguen y tergiversen y saquen de contexto lo que voy a decir, como si fuese una gripa, y está saliendo la gente adelante, pero ahí se anuncia que está uno contagiado de COVID como si estuvieras dándole la despedida al mundo.

“Pasó la época más crítica, pasó la época más difícil, están abiertos y siguen abiertos los hospitales militares, los del Seguro Social y los del ISSSTE para darle atención a toda la población y siguen intrigando y negándose a ver el esfuerzo enorme que el gobierno de la República ha venido haciendo en esta materia. Son unos intrigantes”, dijo.

Antes de retirarse de la tribuna, exhibió en tribuna una bolsa de regalo que dijo es para la oposición, que contenía un tarro de Vick Vaporub y guantes “para que alivien sus hemorroides”, ya que quieren trabajar sentados desde su casa.

“Se burlan de que se ha planteado que con reposo, con líquidos, con tes, se puede recuperar la gente como está haciendo, se burlan del Vaporub, parece que de ese sí hay desabasto porque, me dicen que la oposición la usa para las hemorroides, entonces aquí les traigo uno, y les traigo sus guantes”, dijo.

