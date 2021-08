Sergio Mayer aclara que quiere ser Jefe de Gobierno pero a largo plazo

Sergio Mayer, diputado federal por Morena, ha sido tendencia en estas últimas horas tras asegurar que aspira a ser Jefe de Gobierno de la CDMX; sin embargo, el actor disipa los rumores y asegura que es un anhelo pero que no lo buscará en un corto plazo.

En entrevista con Carlos Zúñiga en el programa Cámara de Origen, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, el también empresario, insistió que tiene un compromiso con la ciudadanía aunque insistió que no es el tiempo para su lanzamiento.

"Cuando me preguntan que si voy a seguir en mi carrera política, digo que me gustaría ser senador por la CDMX o Jefe de Gobierno porque me parece que hay un gran compromiso desde que decidí entrar a la políticas. Evidentemente no son los tiempos, no son los momentos, a mi se me preguntó sobre mis aspiraciones y yo contesté”, señala.

Y al serle cuestionado sus motivos por los cuales quiere ser Jefe de Gobierno, el exgaribaldi insistió que se trata de un compromiso social para ayudar a la gente que más lo necesita.

“Me apasiona muchísimo participar en la vida política, pública y social, de mi país (…) Yo no estoy en la política por un tema de ocurrencia ni por un tema de popularidad ni por un tema de necesidad económica”, señala.

Agregó que él no necesita un puesto de representación popular para apoyar temas sociales ya que antes de ser diputado pues estaba muy ligado a asociaciones sociales.

Finalmente, Mayer dijo que su participación en la política ha sido de congruencia y preocupación social.

