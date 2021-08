Todo lo que se sabe del caso del exdiputado Saúl “N” tras ser detenido por abuso sexual

Benjamín Saúl “N” es un exdiputado desaforado al ser acusado de abuso sexual contra un menor de 15 años de edad cuando buscaba su reelección como diputado federal por Morena.

En la primera hora de este jueves, el exdiputado fue detenido por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc por su probable participación en el delito de violación equiparada.

Saúl ”N” ya se encuentra dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente donde un juez determinará su situación legal. Wilfrido Castillo, uno de los abogados del exfuncionario dijo que su cliente se encuentra tranquilo a la espera de que inicie su proceso judicial para reafirmar su palabra como una persona inocente del cargo del que se le acusa, aseguró el abogado.

¿Cómo inició el escándalo del exdiputado Saúl “N”?

El pasado 21 de abril trascendió que el entonces diputado federal de Morena, Saúl “N” había sido señalado por un joven de 15 años que fue víctima del funcionario al ser “manoseado” por él dentro de un hotel de la Ciudad de México.

El joven declaró a la Fiscalía que tras tomar un refresco con sabor extraño que el diputado le había dado comenzó a sentirse mal y ambos fueron al hotel Exes Cities de la colonia Juárez. El diputado le comentó que alquilaría dos habitaciones para descansar luego de la jornada del menor de edad como repartidor de propaganda para la reelección del diputado.

Durante la detención de Saúl "N" en al madrugada de este jueves. Foto: FGJCDMX

Sin embargo, Saúl “N” solo rentó una habitación con una cama “Me sentía muy mareado, no podía caminar bien, me dolían las piernas. Llegué a la habitación, me acosté, ya no podía. Me acuesto y él se va al baño. Sale totalmente desnudo, intentó pararme para arrimarme, pero ya no podía”, relató la víctima a los medios de comunicación.

Pese a su fuero como diputado, Morena le da la espalda a Saúl “N”

Tras el destape del escándalo, Saúl “N” hizo efectivo su fuero como diputado para evitar ser arrestado. Sin embargo, un audio filtrado donde el diputado intenta llegar a un acuerdo económico con la mamá del menor de edad propició que éste renunciara a Morena. “Llévalo con un médico, no le hice absolutamente nada”, decía el diputado.

Integrantes de Morena y el mismo presidente López Obrador de extracción morenista dieron la espalda a su excompañero: “Nosotros no protegemos a delincuentes... Deben ser castigados, sea quien sea”, afirmó el mandatario.

A pedido de la Fiscalía, finalmente el 11 de agosto Saúl “N” fue desaforado con 447 votos a favor y dos abstenciones en el pleno de la Cámara de Diputados y se le emitió una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada que fue cumplida en la madrugada de este jueves luego de que el exfuncionario pactó entregarse voluntariamente.

En su momento, la mamá del menor de edad, comerciante de artículos diversos, sentenció que no se puede hablar de justicia con el desafuero de Saúl “N”, sino hasta que esté tras las rejas.

Saúl “N” ya deshabilitó sus cuentas en redes sociales. Actualmente se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente donde espera que inicie su primera audiencia alrededor de las 9:30 horas de este jueves donde se definirá su situación judicial.

El exdiputado morenista quitó sus cuentas en redes sociales. Foto: Especial

Saúl “N” es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y fundó el bufete de Huerta Alcobas Segovia y Asociados junto con su esposa con la que tiene tres hijas.

RMG