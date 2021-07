Zonas de mayor afluencia y riesgo de contagio en CDMX por tercera ola de Covid-19

La Ciudad de México es una de las zonas de la República Mexicana donde más casos de Covid-19 se reportan, de acuerdo con las cifras publicadas al 12 de julio, la capital del país cuenta con 19 mil 845 casos activos de esta enfermedad.

Ante el incremento de casos de Covid-19, autoridades capitalinas decidieron regresar el semáforo epidemiológico a color amarillo, que implica quedarse en casa y salir a las actividades esenciales, sin embargo siguen operando todos los sectores económicos, pues advirtieron que no es posible suspender nuevamente la economía.

Esta medida ha causado confusión entre los habitantes de la CDMX, quienes al parecer olvidaron seguir las medidas de sana distancia y ya no están respetando el llamado a quedarse en casa, pues ya se pueden ver grandes concentraciones de personas en varios puntos de la capital del país.

¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo de contagio de Covid-19?

El fin de semana se registraron grandes concentraciones. Foto: Cuartoscuro

El país lleva cuatro semanas en el aumento de contagios de Covid-19, por lo que ya se vivimos la tercera ola de esta enfermedad que se caracteriza por ser altamente contagiosa y esta etapa actual ha causado más casos al sector joven de mexicanos.

De acuerdo con las autoridades federales el sector poblacional que ha resultado más afectado por la tercera ola de Covid-19 son quienes tienen entre 18 y 39 años de edad debido a que han relajado las medidas sanitarias, además que es el sector de la población que aún no está vacunado y es justo este grupo el que registra mayor movilidad por la CDMX.

Por ello insisten en que se respeten las medidas como uso de cubrebocas, lavado constante de manos o uso de gel antibacterial, así como respetar la sana distancia, sin embargo recientes imágenes de las llamadas chelerías en la zona de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, evidencian que esto no se está respetando.

Los jóvenes mexicanos han relajado medidas, lo que complica el control de la pandemia que desde hace más de un año afecta a todos los mexicanos, pero no sólo es en esa zona donde se han registrado grandes concentraciones de personas, centros comerciales, lugares de esparcimiento y transporte público en todo la ciudad reflejan el aumento en la movilidad.

Restaurantes de la Roma ya lucen abarrotados. Foto: Cuartoscuro

Lo mismo puede observarse en colonias como la Roma o la Condesa donde hay gran cantidad de restaurantes, y aunque muchos ofrecen servicio al aire libre se puede ver que se está rebasando el aforo permitido por autoridades capitalinas.

Las mesas de los restaurantes ya se encuentran una junto a la otra, como si no hubiera pandemia; de acuerdo con un recorrido por esas zonas se pudo comprobar que ya no se respeta la sana distancia, y que los comensales están conviviendo como si no hubiera pandemia.

Otra zona donde hay gran concentración de personas es Polanco, donde ya se observan filas para poder entrar a los restaurantes que hay sobre Avenida Presidente Masaryk, donde sin importar la espera, personas en autos de lujo arriban a ritmo constante.

Puntos de reunión populares en la CDMX como el Zócalo, la Basílica y el Castillo de Chapultepec también registran abundante concentración de personas sobre todo los fines de semana, pues las personas acuden al Centro Histórico a realizar compras o a divertirse en los restaurantes que ahí también hay.