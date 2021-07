Rector de la UDLAP espera que la institución continúe y siga teniendo calidad académica

El rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, calificó como “arbitraria” la toma de las instalaciones tras el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

En entrevista para El Heraldo Radio en “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Derbez señaló que la fundación de la familia Jenkins se creó con la fortuna de William Jenkins y se dedica a dar donativos.

Explicó que la familia forma el patronato de la fundación y hay un pleito entre uno de sus miembros con el resto, respecto a la manera de cómo se deben de manejar los fondos, llevando como consecuencia a una serie de actos, declaraciones y ordenes de aprehensión contra los Jenkins, ya que hubo una salida del capital para proteger el dinero de la institución.

Agregó que la fundación de la Universidad de las Américas Puebla también tiene como miembros del patronato a la familia Jenkins, pero se trata de dos instituciones distintas, por lo que está pasando con la primera no afecta a la segunda, es decir, sobre el fraude que se habla en la fundación Jenkins es cosa de ellos.

Indicó que ellos tienen el patronato de la Universidad y está regido por la junta para el cuidado de las instituciones de asistencia privada del estado de Puebla, que supervisa cómo funcionan las fundaciones que están establecidas en Puebla, por esta razón, están revisando continuamente cómo opera y cómo se comporta el patronato.

Por tanto, la junta tomó una decisión basada en lo que estaba ocurriendo en la fundación de la familia Jenkins y de lo que se les está acusando, de que las personas por tener una acusación y estar sujetos a un proceso no tenían los requisitos para seguir siendo los patronos de la institución.

Añadió que cuando eso ocurrió, los patronos mismos presentaron amparos y la señora Margarita Jenkins de Landa ganó el amparo en una suspensión definitiva del acto de remoción del patronato tanto como miembro y como presidenta del mismo.

También mencionó que esa es una suspensión firme otorgada por un juez federal, la cual implica que la junta no podría cambiar de presidenta del patronato ni que doña Margarita dejara de ser miembro.

De esta manera, lo que la junta ha hecho es tomar la decisión sobre una base de que las personas que están acusadas son culpables, lo cual no es cierto, razón suficiente para quitarlas del patronato.

Además, expresó que ellos presentaron como administración y universidad una solicitud de amparo para la suspensión del acto de cambio de patronato y les fue concedida el pasado 4 de mayo, en la que se estableció que mientras no se definiera esta situación existía una suspensión provisional contra el cambio de miembros del patronato.

A pesar de eso, las personas que fueron nombradas por la junta llegaron a la Ciudad de México y obtuvieron un mandato judicial que va en contra, porque desde esta suspensión ellos no pueden ser miembros del patronato en este momento, pero el juez les concedió el mandato judicial y esto fue lo que hizo uso, junto con esta declaratoria de la fuerza pública estatal, para llegar a la universidad y tomar una medida cautelar, es decir, proteger las instalaciones para que no hacer mal uso de ellas, y lo que hicieron fue ingresar al campus con violencia.

Mencionó que cuando ellos como administración se dieron cuenta de que venían armados y era una gran cantidad de personas con actitudes muy agresivas, tomaron la decisión de no poner en peligro a nadie, por lo que se salieron para que ellos ingresaran y tomaran posesión.

Aseguró que ya habían dejado todo ordenado y organizado para las clases y que el semestre se estaba llevando a cabo en línea porque ya se tenían los cursos programados, por lo que sigue operando de manera normal, ya que apenas estaban iniciando el proceso de reapertura.

Destacó que Horacio Magaña y Abelardo Ramos se han nombrado presidente y secretario del patronato, respectivamente, están hablando como administradores.

Afirmó que lo más importante es que no se pierdan las actividades académicas, que no se destruyan activos que requieren mantenimiento y que los estudiantes sientan que esto va a continuar tranquilo y que no se deben de preocupar, mientras se resuelve el tema legal

“Yo deseo que la institución continúe y que la institución siga teniendo la calidad académica”, aseveró.

Finalmente, dijo que en este momento hay mucha confusión, por lo que se tiene que conversar para llegar a una solución.

atm