No vamos a liberar las cuentas de familiares de García Cabeza de Vaca: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no desbloqueará las cuentas de los familiares del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque no ha sido notificada de las suspensiones provisionales concedidas por jueces federales.

Así lo señaló Santiago Nieto, titular de la UIF, quien destacó que las supuestas medidas concedidas a los familiares del mandatario estatal aplican si las cuentas bancarias no están relacionadas con una investigación penal, entre otros requisitos.

“Entendemos que se trata de suspensiones condicionadas a que no exista una investigación en materia penal, que no exista una denuncia o que no exista el cumplimiento de una responsabilidad de corte internacional del estado mexicano.

“En particular tenemos una solicitud relacionada con una agencia norteamericana y con esa hemos dado fundamento a los jueces, por el cual no vamos a liberar las cuentas de los familiares del señor García Cabeza de Vaca”, aseguró al finalizar la presentación del libro Sin filias ni fobias.

Destacó que el bloqueo de las cuentas del gobernador derivó en el congelamiento de los recursos monetarios de 37 personas físicas y morales.

Dos jueces federales concedieron suspensiones provisionales a Mariana Gómez y a María de Lourdes Cabeza de Vaca, esposa y madre del gobernador, así como a José Manuel e Ismael, hermanos del mandatario estatal para tener acceso a sus cuentas bancarias.

“Las 37 cuentas están relacionadas tanto en el caso de una agencia norteamericana como en el caso mexicano y forman parte de las denuncias que hemos presentado ante la Fiscalía General de la República.

“El caso particular es muy relevante en razón de que existen fuertes indicios de lavado de dinero, de corrupción política y nosotros mantenemos la postura de que es importante que cualquier persona, con independencia de su posición jerárquica, pueda ser llevado ante los tribunales para evitar uno de los grandes lastres de este país que es precisamente la impunidad”, enfatizó Nieto.

Por: Diana Martínez

