Descartan que en Jalisco circulen nuevas cepas de COVID-19

En Jalisco no circulan cepas nuevas o variantes del SARS-CoV-2 y los casos activos han tenido un leve repunte que ya se analiza con los expertos para evitar que sobrevenga una tercera ola de la pandemia en la entidad, aseguró Ana Bárbara Casillas, coordinadora general de Desarrollo Social.

Insistió en que la población debe mantener los protocolos sanitarios, principalmente el uso de cubrebocas. La positividad se ha mantenido por debajo del cinco por ciento y ha fluctuado entre el dos y el 4.5 por ciento y es el indicador que se monitorea para que en caso de aumento, tomar medidas oportunas.

Ana Bárbara Casillas, coordinadora general de Desarrollo Social

Foto: Especial

En Jalisco se han aplicado ya dos millones 500 mil dosis, y por lo pronto, con el avance en el calendario de vacunación el próximo 12 de julio se llamará a la aplicación de la segunda dosis al grupo de población de 50 años y prevé que a finales de julio o principios de agosto, se comenzará con los mayores de 30 años.

Cristina Ramos García de 45 años, habitante de Zapopan, recibió la dosis 500 mil contra el COVID-19, quien destacó que es necesario continuar con los cuidados y protocolos porque no por tener la vacuna debe bajar la guardia. Ella tiene dos hijos y está cercana a sus padres y no quiere ser portadora del virus.

"Cuando venía entrando en la fila me avisaron que yo iba a ser el número 500 mil, la verdad me sorprendí porque no me imaginé que hubieran llegado ya a ese número de vacunaciones".