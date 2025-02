Matan a comerciante que intentó defenderse de un asalto con gas pimienta | VIDEO FUERTE

La sociedad argentina se encuentra completamente indignada tras el asesinato de un comerciante a manos de un asaltante, el cual, accionó su arma en contra del dependiente de una tienda de abarrotes debido a que este intentó evitar el robo rociándole gas pimienta, por lo que, como era de esperarse, este caso hizo sumamente mediático en plataformas digitales.

Estos hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 3 de febrero en una tienda de abarrotes ubicada en el barrio de Peralta Ramos en Mar del Plata, Buenos Aires, la cual, era atendida por Cristian Velázquez, un hombre de 50 años de edad que se encontraba atendiendo el referido negocio cuando de manera abrupta dos sujetos armados entraron al local dispuestos a cometer un asalto.

El comerciante quiso defenderse usando gas pimienta. Foto: X: CronicaPolicial

Intentó defenderse con gas pimienta, pero terminó muerto

En el video que fue difundido en redes sociales se puede apreciar que Cristian Velázquez se encontraba de pie detrás del mostrador como habitualmente lo hacía, sin embargo, momentos después dos sujetos ingresaron al local y al percatarse de que no había más clientes uno de ellos sacó su arma de fuego y le apuntó al dependiente para exigirle el dinero, no obstante, el comerciante intentó hacerle frente a la situación e intentó arrebatarle la pistola al delincuente, pero no lo consiguió y fue aquí donde tomó una pequeña lata de gas pimienta y comenzó a rociarla sobre el hampón, quien en respuesta jaló el gatillo de su arma para poner una bala en la cabeza de su víctima, quien de inmediato perdió la vida quedó tendido sobre el suelo.

Fue capturado el sujeto que asesinó a un kiosquero en Mar de Plata uD83CuDDE6uD83CuDDF7. La víctima, ya había sido asaltada al menos en tres oportunidades, por lo que trató de defenderse, saliendo con la peor parte. El homicida tenía una condena y era buscado por dos asaltos. uD83DuDE1FuD83DuDE2F pic.twitter.com/QQQ5tuGls1 — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) February 7, 2025

Cabe mencionar que, tras el asesinato del comerciante, los hampones huyeron de inmediato del negocio sin lograr concretar el robo, no obstante, no se percataron que sus rostros habían sido captados por las cámaras de seguridad, lo cual, fue clave para que las autoridades bonaerenses lograran detener a “El Nacho”, uno de los delincuentes implicados en este indignante caso, no obstante, tras sus primeras declaraciones se supo que su cómplice es un sujeto apodado “El Guachín”, por lo que ya se desplegó un intenso operativo para lograr su detención lo más pronto posible.

Es importante señalar que, tras estos hechos, otro comerciante de la zona que solo se identificó como Mariano, declaró para un portal local de noticias que Cristian Velázquez ya había sido víctima de al menos otros dos asaltos durante el último año, por lo que hizo un fuerte llamado a las autoridades para que se refuerce la seguridad en la zona, pues los atracos a negocios son más que recurrentes.

