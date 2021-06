Sobre la Línea 12, Marcelo Ebrard: "Empresas tienen que declarar"

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que, ante los resultados del dictamen preliminar por el colapso de la Línea 12 del Metro —que señaló fallas en la construcción de la obra—, las empresas constructoras y supervisoras deben declarar sobre el diseño, el trazo, la construcción y el mantenimiento

“Habrá que ver qué dicen al respecto a algo que es preliminar, porque así entendí que es un preliminar fase 1. Vamos a ver cómo evoluciona la información… Hay supervisores, empresas constructoras, hay certificadores, ahí es como una síntesis de todos los que participan y habrá que ver qué tienen que decir”, afirmó.

En entrevista al término de la presentación del Pabellón de México en la Expo Dubái 2020, recordó que se integró un Comité Central de Obras y un Subcomité Técnico para la toma y aprobación de decisiones técnicas y que fueron colegiadas.

El exjefe de Gobierno reveló que no ha sido llamado a declarar sobre el accidente ocurrido el pasado 3 de mayo. Cuestionado sobre si el incidente afecta sus aspiraciones políticas, señaló que la elección presidencial de 2024 está muy lejos, y que sus actividades en el gobierno no se encaminan a la construcción de su candidatura.

“Para mí ese tema es un tema que está muy lejos todavía. No me anima o no es lo que guía mis tareas… Yo trato de ser y he sido un servidor público eficaz y eficiente”, afirmó.

REAFIRMA POSTURA

Ebrard subrayó que conocer las causas del accidente es necesario para hacer justicia.

Refrendó su disposición para acudir en cuanto se le requiera, como parte de la investigación.

Reiteró que para la construcción de la L12 se basó en decisiones colegiadas

POR PARIS SALAZAR

MAAZ