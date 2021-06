2024 está muy lejos todavía; constructoras tendrán que declarar por L-12: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard consideró que la elección presidencial de 2024 está todavía muy lejos, y que sus actividades en el gobierno federal no están encaminadas a la construcción de su candidatura.

En entrevista al término de la presentación del Pabellón de México en la Expo Dubai 2020, se le cuestionó sí la tragedia de la Línea 12 del Metro afecta sus aspiraciones presidenciales, a lo que respondió que ese tema “no es el de hoy”.

“Yo me estoy concentrando en mi trabajo, para mí ese tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas. Siempre me dicen que tengo esa aspiración, y que eso es lo que me explica mis acciones, pero como usted lo acaba de ver ahorita, yo trato de ser y he sido un servidor público eficaz y eficiente, y esa es mi tarea, ya 24 son muy lejos, no es lo de hoy”, afirmó.