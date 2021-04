Reportan delicado a víctima del diputado Benjamín Saúl Huerta

El joven que presuntamente fue abusado sexualmente por el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta se encuentra hospitalizado, en calidad de delicado; la posible causa, el efecto de un somnífero que le suministró el legislador en un refresco, el miércoles, en un hotel de la colonia Roma.

“Ya no podía. Me acuesto y él se va al baño, ya cuando veo sale totalmente desnudo. De ahí, agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas”,

refirió el menor en su denuncia.

La investigación por este delito esta en proceso, la mamá acudió a la Fiscalía de la CDMX y denunció que recibieron amenazas por la denuncia contra Huerta Corona.

“La familia está muy mal, el niño de hecho está muy delicado, la mamá está en shock por toda esta situación derivada de que ahorita también, se han recibido denuncias, amenazas en cuestión de que el señor es mucho muy influyente”, expuso.

A la acusación de abuso sexual, se suma la imputación de que pide “moches” para aprobar iniciativas en la Cámara de Diputados. En un audio que dio a conocer el columnista de El Heraldo de México, Víctor Sánchez Baños, señala que, a través de su asesor, Francisco Ruiz Díaz, Huerta Corona solicita tres millones de pesos para repartir.

“Un millón de pesos por cada uno de los secretarios”, se escucha en la grabación y presuntamente la voz del asesor del legislador.

Tras darse a conocer estos hechos, Huerta Corona renunció a su candidatura por la reelección Distrito 11 de Puebla, para ponerse a disposición de las autoridades ministeriales, colaborar en la indagatoria y deslindar responsabilidades

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, en entrevista señaló que dan seguimiento al proceso que se lleva en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en caso de ser necesario pedirán el desafuero y la expulsión del partido de Saúl Huerta.

"Creo que es importante hacer ese llamado, que el diputado pida licencia o que por lo menos se ponga a disposición de la justicia, sino cometió el delito; (...) violenta no sólo las conductas éticas y morales sino además por la ley, entonces estamos a la espera de ver lo que determina la Fiscalía”, sostuvo.

● Se encuentra tipificado en el artículo 176 del Código Penal de la CDMX.

● El castigo penal por este delito va de dos a siete años de prisión.

● La Investigación (por abuso sexual) sigue en proceso, el que tenga fuero el señor no quiere decir que no haya un delito”.

Por Almaquio García, Iván E. Saldaña y Misael Zavala

avh