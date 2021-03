Caso Daniela Berriel: Detienen a Eduardo ‘N’, presunto violador de la actriz

La noche de este domingo, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvieron en la Alcaldía Miguel Hidalgo a Eduardo “N”, quien es investigado por las autoridades por presuntamente haber cometido el delito de violación en contra de la actriz Daniela Berriel.

A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado de Guerrero, confirmó que el detenido será trasladado a Acapulco para que sea presentado ante el Juez correspondiente.

La detención de Eduardo “N” se ejecutó un día después de que fuera señalado por la actriz Daniela Berriel de haberla violado en complicidad con el también actor Gonzalo Peña, quien hasta el momento no ha sido detenido por las autoridades.

De acuerdo con declaraciones de la actriz en sus redes sociales, la violación habría ocurrido el 14 de marzo de 2020 en Acapulco, motivo por el que Eduardo “N” será presentado ante las autoridades de Guerrero.

“El 14 de marzo de 2020 me violaron en Acapulco y las voy a contar cómo fue lo sucedido. No daré demasiados detalles, pero daré los suficientes para que entiendan la historia y cómo sucedieron las cosas”, reveló la actriz a través de sus redes sociales.

En su relato, la actriz señaló que los hechos ocurrieron en una fiesta celebrada en Acapulco a la que asistió con su entonces pareja, Gonzalo Peña. Berriel detalló que en esa reunión se encontraron con Eduardo "N" con quien estuvieron charlando durante la noche.

“Seguimos platicando y todo iba bien, yo la verdad me la estaba pasando bien y hubo un momento en el que la plática se tornó sexual y empezaron a hablar de tríos, me preguntaron si yo había hecho uno. Me dijeron que por qué no y yo me empecé a sentir un poco incómoda”, expresó.

La actriz detalló que tras la propuesta se retiró a dormir debido a que estaba alcoholizada y despertó cuando Eduardo y Gonzalo la estaban tocando de forma indebida.

“Yo desperté porque ya me estaban penetrando, me estaban violando y me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta que era él entré en shock”, señaló.

Personal de la @PDI_FGJCDMX, en colaboración institucional con la @FGEGuerrero, cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre por su probable participación en el delito de violación, cometida en Acapulco en marzo del año pasado https://t.co/jLG3q6ML4d @LxsDelAquelarre pic.twitter.com/ogz8FQJduO — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 8, 2021

CBC