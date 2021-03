Zacatecas se adhiere al “acuerdo nacional en favor de la democracia”

Durante el tercer día de actividades en la gira de Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna, manifestó su adhesión al acuerdo nacional en favor de la democracia propuesto en días pasados por el presidente de la república.

En el panorama del proceso electoral 2021, el mandatario estatal comentó “cuente con que mi gobierno será respetuoso de la ley y generará una condición imparcial y de igualdad para todos los candidatos a los distintos puestos de representación, me sumo al acuerdo nacional en favor de la democracia que usted ha planteado, (…) en Zacatecas honrado la visión democrática, se dará una elección limpia en donde será el electorado, quien decida y elija a sus representantes, teniendo así la población la última palabra” mencionó.

Por su parte, López Obrador, manifestó su agradecimiento con el estado de Zacatecas al adherirse a este acuerdo, y comentó la importancia que tiene ya que con este se busca no utilizar el dinero del presupuesto en campañas políticas, “es dinero del pueblo, es de todos, no es de un partido, el compromiso es que no se utilice el presupuesto municipal, estatal, federal, para favorecer a candidatos y a partidos”.

En ese sentido, exhortó a la denuncia, si es que un candidato utiliza dinero del presupuesto público o de cualquier organización ilícita, ya que el delito electoral ya está tipificado, “vamos a proteger en regiones en donde es usual esta práctica a todos los candidatos para que sea el pueblo el que libremente elija a sus autoridades” mencionó.

Este día, al concluir la gira de trabajo del Presidente @lopezobrador_ , refrendé mi voluntad de garantizar que habrá elecciones limpias en el Estado, por lo que nos adherimos al Acuerdo Nacional por la Democracia propuesto por el Ejecutivo federal.https://t.co/CsT0Nm2MVo pic.twitter.com/gjIY6JkuRl — Alejandro Tello (@ATelloC) February 28, 2021

Por Landy Valle

CBC