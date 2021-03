Estos son los compromisos que realizó AMLO con Zacatecas durante su gira

Luego de una gira de tres días por Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó una serie de compromisos con el estado a fin fortalecer diversas problemáticas que se presentan en la entidad y población.

En su visita por los municipios de Jerez, Tlaltenango, Fresnillo y Pinos, el mandatario manifestó que la entidad zacatecana será fortalecida con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, a fin de combatir la violencia, luego de la petición hecha por el mandatario zacatecano, Alejandro Tello Cristerna.

Asimismo, se comprometió a iniciar la construcción de la carretera Zacatecas- Aguascalientes, para el año próximo, “es un compromiso que tenemos, que no se ha podido cumplir por trámites burocráticos”.

Ante la petición que realizó el gobernador de no relegar a Zacatecas en la repartición y aplicación de las vacunas por Covid-19, el presidente de la república, informó que estas no van a faltan y que se aplicaran de manera “igualitaria y con profesionalismo”.

Apoyos sociales garantizados

Comentó que los productores agrícolas del estado, se verán beneficiados en próximas fechas con fertilizantes de manera gratuita como ya se está llevando a cabo en otros estados como Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, “esto ha ayudado mucho porque ha aumentado considerablemente la producción en granos básicos” comentó.

Reforzó su compromiso en continuar con los Programas del Bienestar, en el apoyo de adultos mayores, niñas y niños con discapacidad entre otros.

El mandatario también manifestó su agradecimiento con Zacatecas por adherirse al acuerdo nacional en favor de la democracia, y comentó la importancia que tiene ya que con este se busca no utilizar el dinero del presupuesto en campañas políticas, “es dinero del pueblo, es de todos, no es de un partido, el compromiso es que no se utilice el presupuesto municipal, estatal, federal, para favorecer a candidatos y a partidos”.

Por Landy Valle

