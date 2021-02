Gobernadores de Morena se suman al Acuerdo Nacional por la Democracia y respaldan a AMLO

Gobernadores de Morena y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador y su adhesión al Acuerdo Nacional por la Democracia y garantizan actuar con responsabilidad para tener elecciones limpias, el próximo 2 de junio

Los 7 mandatarios estatales signaron un documento en el que se comprometieron a no proteger a nadie que utilice recursos públicos con fines políticos ni fraudes electorales.

Al leer el documento, Sheinbaum señaló que actuarán como hasta ahora, para que, en México, queden en el oscuro pasado, los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales.

“Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias”, expuso.

Garantizó además que no traficaran con la pobreza de la gente, no solaparán a tramposos o mapaches electorales; evitarán el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas las abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera de definitiva.

Llaman a denunciar

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez pidió a la ciudadanía que acuda a las diversas instancias a denunciar en caso de detectar alguna irregularidad para que se proceda en contra de quien acredite un delito

“No vamos a proteger ni a solapar a nadie, ese es un compromiso y ojalá todos estén en la misma lid, habló también de funcionarios municipales, y de esta manera hagamos una histórica elección”, expuso.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, pidió hacer del próximo proceso electoral, el primero auténticamente democrático.

“En el que las autoridades no controlen a los órganos electorales como ha sido la práctica, que controlan desde los consejos generales hasta las mesas directivas de casilla. Después que no controlan, no solamente los programas sociales, sino la entrega de recursos públicos para manipular el voto”, dijo.

Presentes en la conferencia, estuvieron también los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y el de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, de manera virtual.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y de Baja California, Jaime Bonilla, estuvieron ausentes, aunque todos firmaron el acuerdo.

Por Jorge Almaquio García Chagoya

