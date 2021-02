Sánchez Cordero asegura que antes de AMLO, solo había hombres en puestos importantes

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero señaló que en las reuniones de seguridad “sufría violencia” de parte de los integrantes, pero que ahora ya no le sucede tras el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Cuando yo dije que sufría violencia en las reuniones de seguridad, era cierto, ¿Por qué?, porque se hacían grupos de puros hombres, estaba yo la única, y saben quién me volteaba a ver, nadie, antes de que llegara el presidente, ahí estaban cuchicheando todos, verdad, menos yo, yo no estaba incluida en esas bolitas de funcionarios”, reveló durante su participación en el foro ‘Participación política de las mujeres en México: Retos y temas pendientes´, de la MX Conference 2021, organizado por la asociación de estudiantes mexicanos en la Universidad de Harvard, la responsable de la política señaló que la llegada de Rosa Icela Rodríguez cambió la dinámica y la interacción en el Gabinete de Seguridad.

“Ahora afortunadamente ya tenemos una secretaria de Seguridad, afortunadamente, porque ahora si ya no se hace esto, pero definitivamente era una situación que a la mejor para ellos no era importante, es más, ni la percibían como tal. Y por qué no la perciben como tal, porque es una cultura distinta, porque ni siquiera la sienten, porque ni siquiera se dan cuenta, porque es lo natural y lo normal en la cultura constante de este patriarcado y este machismo”, explicó.

Por: Paris Alejandro Salazar

