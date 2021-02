Colima SIN RECURSOS suficientes para COMPRAR vacunas contra Covid-19

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, reconoció que su gobierno no cuenta con suficientes recursos para la adquisición de vacunas contra la Covid-19, sin embargo, aseguró que continuarán con el proceso.

“Estamos muy limitados de recursos, no hay una cantidad importante de recursos para comprar vacunas, sin embargo, estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo por la importancia que tiene este proceso”, manifestó el mandatario.

Informó que mantienen comunicación con las farmacéuticas, Pfizer y AstraZeneca, a las que les enviaron cartas de intención de compra, y ya iniciaron gestiones para adquirir la vacuna china, Cansino.

Además, Colima también realiza gestiones en conjunto con otras farmacéuticas a través de la Alianza Federalista y no descartó sumarse a los esfuerzos de la Comisión Nacional de Gobernadores.

“No descartamos sumarnos a la convocatoria que está haciendo el gobernador de Yucatán, que lo hace como el presidente de la Comisión de Salud de la CONAGO, nos podemos sumar”, indicó Peralta Sánchez.

Destacó que buscarán establecer una comunicación directa en todo momento con las farmacéuticas, ya que no quieren tratar con intermediarios.

El mandatario estatal lamentó que el proceso de vacunación sea muy lento en México, en comparación con otros países, por lo que es importante sumar esfuerzos.

“Es fundamental que podamos avanzar rápido y de forma contundente en el proceso de vacunación, como una medida definitiva en el tema de la pandemia, va muy lento no solamente Colima sino México entero, si lo comparamos con otros países vamos verdaderamente lentos”, manifestó.

Lamentó que dicha lentitud esté costando vidas, además del costo que están pagando los mexicanos porque no se ha podido normalizar la economía.

En otro tema, Peralta Sánchez calificó como inequitativo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya resuelto a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que siga opinando sobre las elecciones, en su conferencia “mañanera”.

“Me parece que no hay un trato equitativo, considerando que el gobernador en Colima tiene una restricción constitucional respecto a no intervenir, no hablar, no participar en el proceso electoral. Vamos hacer una consulta y vamos a estar muy atentos a la respuesta que nos den las autoridades”, indicó.

También criticó que los mexicanos tengan que pagar por los cortes de energía, debido a las malas decisiones y políticas públicas equivocadas del gobierno federal, lo que afecta no sólo a los ciudadanos, sino también a la industria.

Con información de Martha de la Torre

