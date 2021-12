Pago de aguinaldo a maestros de Michoacán está en riesgo por toma de la Secretaría de Educación

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE), advirtió que la toma de las oficinas centrales a manos de un grupo magisterial, pone en riesgo el pago de aguinaldo para trabajadores que cobran con cheque.

El pasado lunes, un grupo sindical irrumpió en la sede de la Secretaría de Educación y tras ordenar a los empleados que se retiraran, se apoderaron de las oficinas gubernamentales.

Este martes, la SEE advirtió que en tanto no se garantice la seguridad de los trabajadores que fueron desalojados el día de ayer, y se puedan reanudar todas las actividades laborales en el edificio central de la SEE, la dispersión de este recurso a los docentes que cobran con cheque no será posible de la manera proyectada.

Lo toma de la secretaría, insistió la autoridad educativa, imposibilitará el pago para más de 31 mil 400 trabajadores de la educación.

El bloqueo a las oficinas ocurrió luego de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y la secretaria de Educación, Yarabí Ávila González, anunciaran que tras las gestiones realizadas se cuenta con más de mil 46 millones de pesos, para comenzar a pagar la primera parte del aguinaldo.

La SEE aclaró que los pagos para quienes cobran con tarjeta bancariahttps://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/12/1/aguinaldo-consejos-de-la-condusef-para-usar-de-manera-eficiente-esta-prestacion-358894.html, sí podrán hacerse efectivos, debido a que ese proceso no se ve afectado con la toma de las instalaciones ubicadas en la avenida Siervo de la Nación.

SSB

