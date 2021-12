Cuarta ola de Covid-19: UNAM pide no hacer POSADAS para evitar contagios

La pandemia de Covid-19 no ha terminado, debido a que se ha registrado una Cuarta Ola de Covid-19, sobre todo en Europa en donde los casos van en aumento y se ha registrado la presencia de la variante Ómicron, la cual ya tiene un caso sospechoso en México. Ante este panorama, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha recomendado no hacer posadas para evitar contagios.

Académicos de esta casa de estudios, estiman que, si bien el avance de la vacuna contra el virus del Sars-Cov2 ha sido bueno, pues de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud el 83 por ciento de la población mayor de 18 años tiene al menos una dosis y los jóvenes de 15 a 17 están recibiéndola; el biológico no es una medida preventiva y no podrá evitar la entrada de la cuarta ola en el país.

Los especialistas de la universidad han asegurado que se espera que el impacto del Covid-19 sea menor que cuando se presentó por primera vez en 2020, sin embargo, han dado a conocer algunas recomendaciones para reducir el riesgo de contagios durante estas fiestas navideñas, ya que esta es la temporada en donde las personas se suelen reunir más.

¿Quiénes pueden contagiarse?

Como al inicio de la pandemia, las personas que tienen diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiacas, renales, alguna condición de inmunocompromiso, así como los adultos mayores, tienen riesgo de infectarse. Y aunque estén vacunadas, podrían contagiarse y requerir hospitalización.

En tanto, el gobierno de México anunció que pronto iniciará la aplicación para una dosis refuerzo para adultos mayores.

Los adultos mayores siguen siendo población vulnerable Foto: Especial

No realizar reuniones durante las temporadas navideñas

Los expertos de la UNAM han señalado que lo mejor es no hacer reuniones durante estas fiestas, sobre todo en lugares cerrados, no ventilados y muy concurridos, que no incentiven el uso de cubrebocas y las medidas preventivas; ya que a pesar de estar vacunados, se podrán contagiar.

En caso de ir a fiestas

Aunque la principal sugerencia es no acudir ni hacer celebraciones, los académicos están consientes de que las personas están cansadas del confinamiento y en estas épocas quienes aprovecharlas para ver a sus familiares; por lo que ofrecieron algunos concejos para aquellos que tienen la necesidad de realizar las fiestas decembrinas bajo la nueva normalidad:

Realizar un plan de reunión: Los asistentes tiene que estar consientes de las personas vulnerables que estarán presentes en la celebración. Asimismo, los académicos sugirieron que todos están vacunados, pues el biológico reduce el riesgo de contagios o de tener complicaciones.

Extremar precauciones: De cinco a siete días antes del evento se deben de incrementar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas de manera correcta, el lavado de manos o uso de alcohol en gel, mantener la distancia física y evitar reunirse en espacios cerrados sin ventilación.

Los académicos de la UNAM insisten en mantener el lavado de manos Foto: Especial

Prueba de Covid-19: Lo ideal es que las personas que no viven en la casa donde se hará el evento se hagan un test de antigénica.

Aislar a sospechosos con Covid-19: En caso de que una persona tenga síntomas de coronavirus no debe de ir, aun cuando el resultado de su prueba sea negativo.

Evitar los abrazos y besos: Aunque todos los asistentes se hayan la prueba y tengan la vacuna, los expertos aconsejan evitar las muestras de afecto físicas.

En su publicación dada a conocer en la Gaceta de la UNAM indican que lo mejor es hacer la reunión familiar en jardines y patios, o bien dentro de casa con un número reducido de personas y con las puertas y ventanas abiertas, a pesar de que haga frío, pues esta acción mantendrá ventilado el lugar.

