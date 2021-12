Anuncian vacunación de REFUERZO Covid-19 para adultos mayores: todo lo que debes saber

La vacuna de refuerzo contra el Covid-19 en México es un hecho; así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana durante su conferencia de prensa donde precisó que a partir de este mes de diciembre, iniciarán con su aplicación.

El jefe del Ejecutivo señaló que aquellas personas que recibieron un esquema de vacunación de dos dosis, recibirán una tercera, mientras que a los de una dosis se les replicará la fórmula al inocularlos una segunda vez.

La dosis de refuerzo llega en tiempos de incertidumbre que se vive a nivel mundial por la aparición de la nueva variante de coronavirus, Ómicron, que ha contagiado principalmente a habitantes de países de África y Europa.

Sin embargo, hace unos días Ómicron llegó al continente americano vía Canadá, que reportó el primer caso, seguido de Brasil que se sumó como la primera nación de Latinoamérica en presentar contagiados de la variante.

Estados Unidos acaba de confirmar la presencia de Ómicron, por lo que su llegada a México podría ser solo cuestión de tiempo. Al respecto, López Obrador aseguró en la semana que “no debemos espantarnos” sobre el avance de Ómicron y su posible aparición en el país.

"No hay todavía información sólida si está variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica pero no se sabe más, si va a ampliarse o si va a llegar a todos los países”, aseguró, mientras indicó que de presentarse, México no cerraría sus fronteras ni tampoco lo haría con los comercios.

¿Por qué México aplicará una dosis de refuerzo contra el Covid-19?

López Obrador precisó que la vacuna de refuerzo contra el Covid-19 se debe a la llegada del invierno, temporada donde aumenta la circulación de los virus y desencadenan mayores casos de infecciones respiratorias.

En ese sentido, el mandatario informó que un sector de la población en específico será el primero en que se atienda para que reciban la inoculación de refuerzo. AMLO indicó que los adultos mayores comenzarán a recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.

Por su parte, Jorge Salas, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), explicó para el Dedo en la Llaga del Heraldo Televisión, que ante las nuevas cepas que actualmente han mutado por el coronavirus es recomendable aplicar una tercera vacuna en México.

El mandatario adelantó la información este jueves; sin embargo, aún no hay fechas para que inicie el registro, ni las sedes donde se vacunarán los adultos mayores, por lo que en los próximos días se estaría dando a conocer, aunque AMLO enfatizó que sería antes de la llegada del invierno.

