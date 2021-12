Detención del secretario técnico de la Jucopo no afecta aprobación de la Reforma Eléctrica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró en la Mañanera que la detención y vinculación a proceso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen, no afecta el proceso de aprobación de la Reforma Eléctrica en el Senado de la República.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que estos procesos públicos contribuyen a la democracia.

"No afecta al contrario ayuda que se ventilen las cosas, antes todo era soterrado, todo era en lo oscurito, acuerdos cupulares, puro cuchicheo, ahora se ventila todo, y lo mismo tenerle confianza a la gente, yo creo que ese es el principal error de los políticos: que no han creído o no han sabido entender la nueva realidad", expuso.