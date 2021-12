Preparan promoción de Reforma Eléctrica en todo el país para enero y febrero de 2022

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que en enero y febrero de 2022 perfilan realizar 750 asambleas distritales y municipales para promover la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El líder parlamentario aseguró que luego de las asambleas regionales que se realizarán durante diciembre sobre la iniciativa del titular del Ejecutivo, los primeros meses del próximo año serán para promover la propuesta en el resto del país.

Aseguró que en un “acto republicano y de congruencia” se decidió que la discusión de la reforma inicie el próximo año en lugar de aprobarlo en fast track el 12 de diciembre como, dijo, hizo el PRI durante la administración de Enrique Peña Nieto cuando se aprobó la Reforma Energética.

Señaló que los partidos que integran la Coalición Juntos Hacemos Historia acordaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador reunir a los funcionarios de su gobierno, legisladores federales y locales de la coalición para salir a todo el país a informar a los mexicanos sobre la importancia de la reforma.

Aseguró que durante estas asambleas la gente ha votado de manera unánime, a favor de que se impulse la reforma en la Cámara de Diputados.

En este contexto, el coordinador detalló que terminadas las asambleas regionales, que se desarrollarán durante diciembre, en enero y febrero se realizarán más de 750 asambleas distritales y municipales en todo el país.

“Esta reforma será del pueblo y con el pueblo. Nosotros no nos vamos a aprovechar de fechas significativas para ellos, como el 12 de diciembre. No tenemos nada que ocultar y esta propuesta, a comparación de la aprobada en 2013, no lleva jiribilla, ni truco ni engaña a México”.