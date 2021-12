EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy miércoles 29 de diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional este miércoles, día destinado a la sección Quién es quién en las mentiras de Ana Elizabeth García Vilchis y la ronda de preguntas.

Ana Elizabeth García Vilchis hizo un recuento de las “fake news” sobre la Torre de Control inclinada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y sobre el viaje en tren de López Obrador en el aeropuerto donde supuestamente se hizo un montaje de video, además de la suba en el costo de las tarifas eléctricas con la aprobación de la Reforma Eléctrica.

Además, la funcionaria destacó que “la noticia más repulsiva del año” fue sobre un trabajador muerto en una protesta de trabajadores en la Refinería Dos Bocas en Tabasco.

Por su parte, López Obrador dijo que el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas se pondrá en contacto con el periodista Ricardo Ravelo quien aseguró a recibido amenazas.

Asimismo, recordó que el principal error de los políticos es que no han sabido entender la nueva realidad. "No se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya no se puede hacer la política como antes, es muy sencillo, es otra la mentalidad del pueblo, si eso se acepta, se internaliza, no es fácil, imagínense, décadas haciendo política de una manera y de pronto entender que las cosas cambiaron, eso lleva a que el pueblo es el que juzga, No es el quítate tú porque quiero yo, no es el cargo, es el encargo”.

Aseguró que el 75 por ciento que tiene de aprobación en su administración se debe a que también hay sectores de clase media que lo apoyan que están "bien informados, no manipulados, no conservadores, muy humanos muy fraternos", afirmó el presidente.

AMLO reaccionó a las declaraciones que hizo el escritor peruano Mario Vargas Llosa durante una conferencia que dio en Estados Unidos donde cuestionó los gobiernos de izquierda que hay en América Latina.

"La decadencia de Vargas Llosa. Lo invitan a EU a una conferencia, da un discurso explicando lo que está sucediendo en América Latina, un discurso que no aporta nada de lugares comunes, un discurso de derrota, un discurso sin opciones, sin alternativas, incluso desde sus posturas, es nada más lamentarse de América Latina que ya ha sido tomada por la izquierda", criticó AMLO a Vargas Llosa.

Además, Andrés Manuel López Obrador aseguró que votar en contra de la Reforma Eléctrica es votar a favor de que sigan robando y destacó que ya se acabó el tiempo de la compra o el intercambio de favores para el voto de legisladores a quienes dijo deben asumir su responsabilidad.

