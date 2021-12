Distribución del Gas Bienestar arranca en Iztacalco y Miguel Hidalgo

La distribución de Gas Bienestar en la Ciudad de México comenzó hoy en dos alcaldías más: Iztacalco y Miguel Hidalgo, que se suman a Iztapalapa, Tláhuac y Azcapotzalco.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la distribución en Iztacalco, en compañía del alcalde Armando Quintero.

La mandataria capitalina destacó las ventajas de la implementación de Gas Bienestar.

“Es kilo de a kilo, porque dicen que son 20 kilos de gas y en realidad son como 15 los que venden, ¿por qué? Porque le ponen una placa, ahí le ponen una placa que pesa como 2 kilos; y, entonces cuando lo pesan, pues en realidad es la placa, más el gas; entonces, en realidad están vendiendo 18, no 20 kilos, por eso dura tan poquito.

“Es seguro, porque PEMEX no solamente está dando más barato el gas, sino que además, está poniendo los cilindros, no es que tengan ustedes que comprar el cilindro, sino sencillamente, se les sustituye el viejo por el nuevo tanque, eso tiene la ventaja de que es un tanque seguro, porque ellos están con un control de calidad muy alto para que no tenga fugas”, explicó la titular del Ejecutivo local.

El director del Gas Bienestar, Gustavo Álvarez, destacó el precio justo del hidrocarburo, que se comercializa en estas cinco demarcaciones.

“Tiene que ver con que hoy estamos y seguimos estando abajo del precio que ha marcado la Comisión Reguladora de Energía como precio máximo, seguimos por abajo de ese precio; el día de hoy cuesta 410 y 615 el gas LP de Gas Bienestar, seguimos abajo del precio máximo de la Comisión Reguladora de Energía”, dijo, desde que inició su distribución en la capital del país, se han colocado 375 mil cilindros, que han beneficiando alrededor de 120 mil familias al mes con este proyecto.

Agregó que las personas interesadas ya pueden conocer en tiempo real la ubicación de los camiones: www.gasbienestar.pemex.com

Desde la colonia Ampliación Torre Blanca de la alcaldía Miguel Hidalgo, el Secretario de Inclusión y Bienestar Social, Carlos Ulloa, encabezó la distribución en dicho territorio.

