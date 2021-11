Regreso a clases: SEP asegura que 5 millones de alumnos no han vuelto a las aulas

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez informó que aproximadamente cinco millones de estudiantes de nivel básico no han regresado a clases tras la emergencia sanitaria por Covid-19.

Tras encabezar el inició del registro de jóvenes de nuevo ingreso para obtener la beca Benito Juárez, la funcionario federal refirió que a la fecha de los 23.5 millones de alumnos de primaria y secundaria ya se encuentran de manera presencial en los centros educativos poco más de 18.5 millones.

Por lo que, secundó el llamado a los padres de familias, maestros y alumnos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a un regreso total a las aulas.

Añadió que la incidencia de contagios en alumnos es de entre el dos y tres por ciento, no obstante, dejo claro que la propagación del virus se ha dado en los hogares y no en las aulas.

Explicó que se encuentran en pláticas con los gobernadores de Baja California y Campeche para que el regreso a clases sea en breve. Agregó que donde se ve complicada la situación ante el regreso es en las universidades, aunque no dio más detalles.

“Ya debemos ir toda la sociedad por un regreso a clases. Que se sumen, no se ha dejado de tener clase, lo tienen a través de redes pero no hay como lo presencial, ya estamos en las condiciones de hacerlo. No enviarlos afecta en la salud, han subido de peso, en la convivencia social, que genera depresión”, dijo.