“Paola Félix cometió un error al subirse a un avión privado por lo que no se permitirán privilegios": Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no permitirán que se regrese al pasado de privilegios con que se gobernó en la Ciudad de México.

Al hablar sobre la renuncia de la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, quien reconoció que viajó a Guatemala en un avión privado, la mandataria capitalina indicó que la ex funcionaria cometió un error que no es acorde a la forma de gobernar de la Cuarta Transformación.

“Por ahí habrán leído, no sé si se enteraron que pues que, renunció la secretaria de turismo del gobierno de la ciudad porque no vamos a permitir, luchamos durante muchos años que un servidor público llegue al gobierno de la ciudad a querer seguir actuando como actuaban los anteriores gobiernos, eso se acabó en el gobierno de la ciudad, nada de usar aviones privados, aquí somos ciudadanos gobernando ciudadanos, y nuestro objetivo, y por eso llegamos al gobierno, es que como ciudadanos actuemos como tal”, dijo”,

Durante la entrega de apoyos del Programa de Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo reconoció que Félix Díaz era muy trabajadora pero se equivocó

“Aquí no hay privilegios para los servidores públicos y en este caso, aunque era una servidora pública muy eficiente que le echaba muchas ganas pues cometió un error al haberse subido a un avión privado, aquí nadie puede subirse a aviones privados”, afirmó.

Comentó que si el presidente de la República viaja en avión comercial, y decidió que ya no existiera el avión presidencial para beneficio propio, así deben actuar todos los que son parte de la transformación de la vida pública de México.

Indicó que está en manos de los ciudadanos, que continúe un gobierno que promueve los derechos y no que promueva la corrupción.

Ante rumores que había sido detenida en Guatemala con 25 mil dólares que no reportó, a través de su cuenta de Twitter Paola Félix Díaz presentó su renuncia y aclaró la situación.

"Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia", escribió.

