Rosa Icela Rodríguez afirma que resultados en seguridad están a la vista; "no son promesas, son hechos"

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que los resultados en materia de seguridad están a la vista, por lo que "no son promesas, son hechos".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados por la glosa del Tercer Informe de Gobierno, la funcionaria destacó que se están haciendo las cosas de manera diferente, con "una ruta bien definida, en la que se busca la construcción de la paz mediante una estrategia concreta que está dando resultados".

Aseguró que el gobierno federal sigue la estrategia en seguridad, la cual está conformada por ocho puntos, principalmente, que son:

1. Atender las causas estructurales de la violencia, con acciones de bienes que garanticen empleo, seguridad, salud y la educación de la población.

2. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, para desterrar la impunidad con un gobierno austero y honesto.

3. Impulsar la regeneración ética de la sociedad.

4. Garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

5. Reformular el combate a las drogas y emprender la construcción de la paz.

6. Recuperar y dignificar los centros penitenciarios.

7. Privilegiar la prevención social del delito y la delincuencia.

8. El uso de la inteligencia y la proximidad ciudadana para transformar la actuación reactiva y punitiva de las fuerzas de seguridad.

Ante esto, Rodríguez destacó que a tan sólo dos años de su creación, la Guardia Nacional es la institución de seguridad más grande en la historia de México, la cual goza de una confianza por parte de la población de 77.7 por ciento, de acuerdo con datos del Inegi.

Resaltó que al finalizar este año, la Guardia Nacional tendrá una infraestructura de de 248 cuarteles y un despliegue de más de 100 mil efectivos capacitados y equipados.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que existe una coordinación permanente con los estados y municipios a través de las 32 mesas de construcción de paz y seguridad estatales, y de las 266 mesas regionales. "Por primera vez se dan seguimiento diario a los incidentes delictivos en todo el país", aseveró.

Explicó que con el combate al robo de combustible, conocido como huachicol, "de 74 mil barriles que se robaban en diciembre de 2018 se ha disminuido a 4 mil barriles por día, es decir, 94.5 menos de incidencia de este delito; esto ha evitado pérdidas a la nación por más de 177 mil millones de pesos de diciembre de 2018 a 8 de noviembre de 2021".

En lo referente a los delitos, Rodríguez señaló que se logró reducir el número de secuestros en 63.8 por ciento, con referente a 2019. Mientras que el robo disminuyó 22.1 por ciento, de enero a octubre de 2021, comparado con el mismo periodo de 2019.

Dijo que en el combate al crimen organizado ha habido un avance muy importante, ya que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina tomaron el control de la seguridad de las aduanas marítimas, así como de las fronteras norte y sur, lo que ha permitido desarticular la cadena de suministros del crimen organizado.

"La coordinación con la Sedena y la Marina permitió que en estos tres años el aseguramiento de más de 3 mil 86 kilogramos de fentanilo, esto es 452 por ciento más que en los últimos tres años de la administración anterior", aclaró.

La funcionaria dijo que la Sedena y Marina, así como la Guardia Nacional, han detenido en tres años a 2 mil 553 criminales relacionados con la delincuencia organizada. De este universo, 879 son objetivos criminales generadores de violencia, pertenecientes a organizaciones delincuenciales como: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Organización, Cártel del Golfo, Cártel de Santa Rosa de Lima, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Viagras. Además, de que 545 de estos criminales fueron detenidos tan sólo en este año.

La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana afirmó que decidió “pintar su raya” frente al crimen organizado y rechazó que haya “pactos abominables” con el crimen organizado, ni actos fuera de la ley, advirtió que si algún funcionario traiciona el compromiso tendrá que enfrentar la justicia.

“Porque hemos decidido estar del lado correcto, del lado de los mexicanos, y pintar la raya frente al crimen. Tengan la certeza que de mi parte y mi equipo cercano no hay ni habrá pactos abominables con el crimen organizado, ni actos fuera de la Ley; y si algún servidor público traiciona este compromiso con la nación, desde ahora lo digo, tendrá que enfrentar a la justicia porque no vamos a encubrir a nadie”, advirtió Rodríguez en su discurso inicial.

Añadió que la Estrategia Nacional de Seguridad tiene un objetivo claro que es construir la paz y afirmó que la política de “abrazos no balazos” ha cumplido con su objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

“Este gobierno no afecta a la población civil. Las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo, ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte. La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”, sostuvo la secretaria de Seguridad Ciudadana.