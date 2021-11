Tatiana Clouthier asegura que la economía se recupera; “no estamos sostenidos por alfileres”, dice

En comparecencia ante diputados federales, este jueves la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, aseguró que la economía del país se recupera frente a la crisis agravada por la pandemia del COVID-19, incluso a niveles previos a emergencia sanitaria.

“La Secretaría de Economía ha hecho su parte en este proceso de reactivación, atendiendo el presente sin dejar de sembrar para el futuro. Sabemos que la pandemia no ha quedado atrás y, a pesar de la caída de 8.5% del PIB el año pasado, varios de los indicadores económicos muestran una tendencia a la recuperación”, dijo Clouthier en su discurso inicial.

Sin embargo, la comparecencia se dio en un clima de confrontación con los legisladores, principalmente con el PAN, MC y PRD, quienes cuestionaron la política económica del presidente López Obrador, el alza en la inflación y acusaron falta de apoyos a las MiPymes, entre otros sectores.

El choque comenzó en la sección de preguntas y respuestas, cuando el perredista Miguel Ángel Torres Rosales acusó que “la pobreza y la economía de México pende de alfileres, agravada por la pandemia”, y citó datos del INEGI que apuntan que en septiembre pasado México registró un déficit comercial de 2 mil 398.4 millones de dólares.

“En su exposición trató de enderezar el timón del bote para decir que todo estará bien y las cosas marchan en el mundo de las maravillas la cosa o el problema parece ser justo lo contrario”, le dijo a Clouthier.

La secretaria contestó que el diputado no puso atención a su exposición o no la escuchó, y señaló que no es correcto medir el déficit comercial por cifras de un solo mes sino de periodos prolongados.

De forma contraria, apuntó que el crecimiento del comercio “se ha venido mostrando y las exportaciones de septiembre del 2021, si usted no tiene los datos al momento, han crecido un 22 por ciento. Esperamos alcanzar una cifra record para el año 2021”.

“Híjole diputado, me cuesta trabajo poder visualizar y hablar cuando está poniéndolo usted: estamos sostenidos por alfileres en términos de pobreza y economía. Los datos que aquí le presento no son datos, yo en ningún momento vine ni por adulaciones ni mucho menos, vine a rendir cuentas que guarda el Estado mexicano en el periodo que se entrega en términos del tercer informe de gobierno”, le dijo.

Tanto el perredista como la diputada del PAN, Laura Patricia Contreras Duarte, criticaron que hoy México atraviese una inflación en los precios de los alimentos y la electricidad del 7.05 por ciento, la mayor en los últimos 20 años.

“Efectivamente, estamos en una situación de inflación, una inflación que se presenta en el mundo entero, que viene como consecuencia de una crisis que vivimos de salud derivada o acompañada por tanto de falta de abastecimiento, ruptura de las cadenas de suministro, en asuntos logísticos, de baja de producción y que estamos trabajando a nivel mundial y a nivel México para poder fortalecer estas cadenas de suministro para poder volver a la producción”, expuso.

También tuvo diferendos con el diputado de MC, Sergio Barrera Sepúlveda, luego de que criticara que en el Presupuesto de Egresos 2022 ya no se contemplara el programa de microcréditos para Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes).

Acusó también que se están violando los derechos fundamentales de las personas, como la salud, educación, seguridad y desarrollo de las personas; Clouthier rechazó los dichos, y puso de ejemplo los programas sociales del gobierno federal, como las pensiones para adultos mayores y niños con discapacidad, así como becas escolares, y defendió que para eso la ciudadanía dio el voto en las urnas a este gobierno.

“Los resultados electorales –que no es el tema que compete el día de hoy- han mostrado qué era lo que la ciudadanía esperaba y cuáles son los porcentajes que la ciudadanía le dio a la votación a cada una de las fuerzas políticas. El sentir de la ciudadanía se expresó y los resultados electorales fueron claros: hay una mayoría que apoyó el proyecto del presidente de la República, ese es el sentir de la mayoría de la población mexicana”, señaló.

