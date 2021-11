Monterrey presenta estrategia para erradicar violencia contra la mujer; ciudad se encuentra en alerta de género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el municipio de Monterrey presentó la estrategia de prevención, atención, y protección de las víctimas de violencia.

La capital del estado se encuentra en alerta de género desde el 2017, y este jueves el alcalde municipal, Luis Donaldo Colosio destacó que tendrán “cero tolerancia” ante cualquier violencia contra las mujeres regias.

Recordó que la capital del estado se encuentra entre las 50 ciudades con mayor número de feminicidios en el país en lo que va del año, por lo que priorizará crear políticas públicas enfocadas en el bienestar de las mujeres.

“La Estrategia de Prevención, Atención y Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia de Monterrey que hoy presentamos se convierte en la hoja de ruta con la que empezamos a construir una ciudad justa y segura, con un enfoque integral, contemplando tres niveles de prevención, porque nuestro deber no es solo actuar en el momento crítico de una situación de violencia sino evitar que suceda. En este gobierno no vamos a cerrar los ojos ni veremos hacia otro lado siendo omisos a nuestra responsabilidad. Quiero decirles a todas las mujeres de Monterrey: no están solas, su ciudad y su gobierno están aquí para apoyarlas”, argumentó Colosio.