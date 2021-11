Este gobierno se enfoca en criticar y estigmatizar al periodismo; es una estrategia clara de censura: Artículo 19

La violencia contra los periodistas no cesa y para muestra se tiene la muerte del fotoperiodista Alfredo Cardoso, quien falleció este domingo en Guerrero, luego de que la madrugada del 29 de octubre fuera lesionado y obligado a salir de su domicilio de manera violenta. La noticia de su muerte fue confirmada a la Associated Press por Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección para Periodistas (CPJ) por sus siglas en inglés.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Paula Saucedo, oficial de protección y defensa de Artículo 19, comentó que desafortunadamente cada 12 horas se agrede a un periodista en México por realizar sus labores.

"La impunidad´en los crímenes alrededor de la libertad de expresión es más del 98 por ciento, es grave la situación", expresó.

Agregó que el Estado es responsable de brindar la seguridad para todas las personas y, en este caso, para todas las y los periodistas, así que si un periodista es violentado o asesinado también es responsable porque no investiga, no previene y no genera garantías de no repetición.

Destacó que entre el 40 y 50 por ciento de las agresiones que se documentan en Artículo 19, son perpetuadas directamente por el Estados, y hay otro 5 y 8 por ciento que son perpetuadas por integrantes del crimen organizado.

Comentó que en el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, la UNESCO realiza diversas actividades para seguir combatiendo la impunidad y recordar a los que han sido asesinados, así como las organizaciones de la sociedad civil.

"No hay planes ni estrategias claras, no hay vinculación entre autoridades locales y federales para prevenirlas, no hay investigación", afirmó.

Finalmente, señaló que en este gobierno ha fallado la estigmatización hacia los periodistas, ya que hay una estrategia clara de ataque y crítica a los periodistas, para evitar hablar de los temas que traen esos periodistas.

"Es una estrategia clara de censura y de restricción del debate público", aseguró Saucedo.

