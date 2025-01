¿Qué significa el festejo del segundo gol de Santiago Giménez en Champions League ante el Bayern?

Santiago Giménez se consagró como una de las grandes estrellas que hay en la actualidad. El delantero mexicano le anotó dos goles a Neuer para demostrar que se encuentra en un gran nivel, pero también que está listo para competir por un puesto en la élite del futbol internacional. Ahora, después de toda alegría que representaron las dos anotaciones del 'Bebote', es momento de hablar sobre su futuro y el festejo que hizo para el segundo tanto.

Giménez abrió el marcador a los 21 minutos con un verdadero golazo que dejó sin posibilidades al portero alemán. Para este tanto celebró señalando el escudo del Feyenoord, club al que le está dedicando todo para llevarlo a lo más alto en el plano local e internacional. Posteriormente llegó un penal en el tiempo agregado de la primera parte. Para esta anotación tenía otro festejo preparado, uno que dejaría algunas dudas para los fans del futbol mundial.

El segundo gol llegaría desde el manchón de penal. Giménez tomaría el esférico y después de un par de respiraciones profundas le pegaría de pierna izquierda para mandarla al fondo de la red a pesar de la estirada del portero de Bayern Múnich que se aventó al lado correcto. Lo que llamó la atención fue el festejo, ya que hizo la seña como si estuviera loco, es decir, se llevó la mano a la oreja. Tras el final del encuentro, el seleccionado mexicano fue cuestionado sobre la celebración. 'Chaquito' dejó claro que estaba dedicado a su hermana.

"En el penal tenemos una lista y estoy yo. Si se acercó un compañero, pero le dije que tenía mucha confianza porque ya había marcado un gol y me tocó cobrarlo. Sobre el festejo nada, es para mi hermana que me dijo que festeje como si estuviera loca porque ella está loca. Me dijo eso y se lo dediqué", expresó Santi al terminar su noche mágica en la Champions League.

Giménez habla sobre su futuro en el Feyenoord

El mexicano dejó claro que todavía no hay nada claro sobre su futuro, por lo que no quiere cantar victoria antes de tiempo. Santi confirmó que sabe que hay fuertes rumores, pero al ser solo eso, rumores, no quiere emocionarse. El goleador quiere dejar todo en manos de Dios y mientras que se encuentre en Rotterdam defenderá ese escudo y colores a muerte.

"Creo que son semanas claves. Yo dejo todo en manos de Dios, no me desconcentro por esas cosas. Yo me enfoco en lo importante, en lo que da y por ahora lo que da es estar en Feyenoord. Mientras me toque estar aquí voy a defender este escudo a muerte", expresó Santi después del partido en Caliente TV.

Por ahora queda esperar a que pasen los días para ver si el Milán logra hacer la oferta que espera el equipo de Países Bajos por su delantero estrella. Se tiene que recordar que el equipo italiano debe presentar una oferta de 30 millones de euros para poder comenzar la negociación por el 'Bebote'. Los rojinegros todavía no tienen el dinero, por lo que en caso de no vender a uno o dos jugadores no podrían hacerse con su carta en este mercado invernal.

