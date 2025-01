Medios en Costa Rica apapachan al Piojo Herrera tras derrota como entrenador de la selección tica

Miguel Herrera ya comenzó su etapa como entrenador de la Selección de Costa Rica, pero no lo hizo de la mejor manera posible. El técnico mexicano perdió 3-0 ante Estados Unidos, uno de los rivales más poderosos de la CONCACAF. Después de perder 3-0 y todas las reacciones que se generaron al terminar el partido, llegó el momento de la prensa, quienes decidieron darle un abrazo y no criticarlo como lo hubieran hecho en México.

El Piojo decidió expresar que había sido poco tiempo de trabajo previo al compromiso amistoso que se tenía con Estados Unidos, pero lo que no se esperaba era que la prensa decidiría darle un apapacho tras su primera derrota como estratega tico. Los diferentes medios de comunicación decidieron que lo mejor que se podía hacer era tomarlo con calma y como una lección para mejorar de cara los partidos de la Eliminatoria Mundialista.

A pesar de terminar con una goleada, la prensa fue benévola y tomaron con humor y como parte de un proceso que se espera los lleve a la Copa del Mundo, una vez más. Entre buen humor, cariño y dejando claro que no es tan malo, la prensa decidió recibir a Herrera con afecto a pesar de perder 3-0 en su debut. Se tiene que mencionar que no contaba con sus estrellas para este encuentro debido a que no fue fecha FIFA.

Estados Unidos derrotó a la Sele de Herrera en su debut (X:¨fedefutbolcrc)

La reacción de la prensa de Costa Rica a la primera derrota de Herrera

Medios como La Nación, CRHoy Noticias, Diario Extra y algunas leyendas del conjunto tico mostraron su apoyo para el técnico azteca. En todos los portales se pudo ver que la gente buscó el lado positivo de la derrota, ya sea en los jugadores que corrieron y se entregaron en cada partido, así como el dejarle claro que en esta ocasión se le va a perdonar por lo ocurrido en el terreno de juego contra Estados Unidos.

Diario Extra: "La ere del Piojo Herrera empieza mal. Debut de Miguel Herrera, expectativa al 100% y vaya sorpresa de esta Sele que desde el primer minuto salió al frente a buscar el gol", se puede leer como parte de la nota donde se habla del resultado obtenido el pasado jueves.

La Nación: "No fue mal juego. Pese al poco tiempo de trabajo, el timonel mexicano trató de plasmar lo que quiere: presión alta, recuperación rápida, agresividad y juego por los costados", se puede leer dentro de la nota que fue titulada como una "valiosa lección".

CRHoy Noticias: "Para Miguel Herrera, este juego marca el inicio de una era, en la que deberá trabajar a marcha para alcanzar los objetivos", se lee como parte de la nota donde se deja claro que la idea de los ticos es llegar a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

Los medios decidieron darle un apapacho a Herrera tras su primera derrota (Web de crhoy.com)

