Vacunación contra covid alcanzaría a cerca de 345 mil adolescentes de 15 a 17 años en Jalisco

La vacunación contra el Covid-19 para los adolescentes de 15 a 17 años que se abrió para su registro a partir de este día por parte de las autoridades federales, alcanzará a cerca de 345 mil jóvenes que se encuentran dentro de este rango de edad, sin embargo, se estaría vacunando a través de los Macro Módulos ya instalados para este fin sin que se prevea algún operativo especial en escuelas.



Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco (SEJ), dijo que aunque no se puede obligar a los padres de familia a que sus hijos reciban el biológico, si es ideal que se les aplique a fin de aumentar la protección contra este virus.



La semana pasada, se registraron 45 casos del universo de los 345 mil alumnos en el nivel de medio superior, que es en donde se integra a este rango de edad. Dos estudiantes en el caso de educación básica, con 25 docentes en este nivel; y en media superior son 21 docentes.

“Nos estamos también enterando a través del comunicado de esta mañana, estaremos muy atentos para ver cómo lo operamos, los macrocentros han funcionado bastante bien, seguramente esa es la mejor vía, porque recordemos que las escuelas están muy pulverizadas, tenemos más de cuatro mil escuelas dentro de la zona metropolitana y creo que sería difícil, lo más lógico sería acudir a estos centros de vacunación que ya están establecidos”.

Sin novedad para reforzar vacuna a quienes recibieron Cancino

En su mayoría, la vacuna de los laboratorios Cancino, le fue aplicada a docentes y personal administrativo, y aunque por parte de las autoridades tanto de educación y de salud, le han solicitado al gobierno federal que se autorice el reforzar con otra dosis de otros laboratorios a fin de tener un esquema completo de protección, todavía no se tiene respuesta.



El titular de la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, dijo que este martes viajará a la Ciudad de México para atender temas de agenda en conjunto con las autoridades federales, y será cuando de forma personal, les insista en la relevancia de completar los esquemas, para este grupo de población, pero en general a quienes han recibido la dosis de Cancino.



Explicó que de acuerdo con los expertos, es posible combinar vacunas de diversos laboratorios, y es por eso que se espera la autorización para que sea posible vacunar y reforzar el esquema, porque incluso, la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha hecho estudios clínicos con algunos docentes a fin de revisar la efectividad de Cancino, que el 98 por ciento se aplicó a este grupo y que ha permitido que se impiden síntomas graves que deriven en hospitalizaciones.



“Por el contrario, si recibe uno una vacuna de otro biológico suele incluso incrementarse la protección de las personas, recordemos que no es que decaiga a cero la protección de Cancino, ha probado ser una vacuna, la Universidad de Guadalajara ha hecho estudios incluso locales con nuestra población porque fue una población muy fácil de identificar y fue completa, el 98 por ciento de los maestros recibieron la vacuna Cancino y como han posido ver, han sido pocos los casos de infección, pero lo más importante es que esos casos no han tenido que llegar al hospital”.

