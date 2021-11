¡Hartos de la inseguridad! Vecinos golpean y retienen a ladrón de autos en Guadalajara: VIDEO

El robo de vehículos en su delito que ha ido en aumento en los últimos meses en el estado de Jalisco por lo que hartos de la situación, vecinos de la colonia Jardines de la Paz de Guadalajara decidieron hacer justicia por propia mano y golpearon y retuvieron a un presunto ladrón de autos que intentó robarse una camioneta.

De acuerdo con el reporte de la página de Twitter llamada “Qué poca madre” los hechos ocurrieron en la colonia Jardines de la Paz, donde un hombre de entre 35 y 40 años intentó robar una camioneta en la calle Doroteo Arango, sin embargo, fue descubierto por vecinos, quienes lograron capturarlo para darle su merecido antes de ponerlo a disposición de las autoridades.

En las imágenes difundidas se puede apreciar que los vecinos amarraron al hombre a un poste de luz y mientras algunos vecinos lo golpeaban también le preguntaban algunas cosas sobre su modus operandi, sin embargo, el hombre solo atinaba a decir que no estaba armado mientras hacía algunos gestos de dolor por los golpes recibidos y por la posición en la que estaba amarrado.

Cabe mencionar que en el video no se aprecia cuál fue el desenlace de los hechos, sin embargo, trascendió que el hombre fue entregado a las autoridades estatales, sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por la policía de la capital del estado de Jalisco, por lo que se espera que en las siguientes horas confirmen si el delincuente realmente fue detenido o no.

El video del ladrón de autos golpeado y retenido generó todo tipo de reacciones en redes sociales abriendo un intenso debate entre los internautas pues mientras algunos señalaron que son las autoridades quienes se deben de encargar de castigar a los delincuentes, otros más se posicionaron a favor de las acciones tomadas por los vecinos pues argumentan que es la única forma de detener la inseguridad que se vive en la capital jalisciense pues consideran que la delincuencia ha rebasado por mucho a las corporaciones de seguridad estatales.

Incrementa robo de autos en Guadalajara

Como se mencionó antes, el estado de Jalisco ha presentado un aumento en el robo de vehículos pues tan solo en las últimas dos semanas se han registrado por lo menos tres casos en la zona metropolitana de Guadalajara, en uno de ellos, se registró la persecución de un auto con reporte de robo que ameritó una intensa movilización policiaca en Tlaquepaque, que derivó en la detención de un joven de 20 años dedicado al robo de vehículos.

Mientras que el 5 de noviembre fue captado en video, el momento exacto en el que un par de ladrones despojan a una pareja de su vehículo en la capital jalisciense, en el clip se puede apreciar que los delincuentes amagan con armas de fuego a sus víctimas, además, trascendió que el vehículo que recuperado en las calles de la colonia Jardines de la Paz.

Por último, se difundió un video que fue grabado en la colonia Morelos donde se puede apreciar que un hombre roba diversas autopartes en menos de dos minutos para después huir de la zona con toda tranquilidad.

