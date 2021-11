Laura Esther Beristain buscará ser candidata de Morena para el gobierno de Quintana Roo

En entrevista con Blanca Becerril en Reporte H para El Heraldo TV, Laura Esther Beristain Navarrete, regidora del municipio de Playa del Carmen en Quintana Roo, quien reveló en exclusiva que este viernes 12 de noviembre se registrará para contender por la gubernatura de la entidad.

Con una gran trayectoria política en la entidad, siendo exalcalde de Solidaridad, reiteró su compromiso y trabajo por el municipio que actualmente gobierna, así como su lealtad al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien aseguró seguirá apoyando para que México siga mejorando.

En su papel como presidenta nacional de los alcaldes y síndicos de Morena, llamó a todos los alcaldes de México no subir impuestos, no contraer deuda y vivir en la austeridad republicana, debido a que apenas se va recuperando de la pandemia y sus afectaciones.

“Viví la ‘pandemia’ permanente de la embestida del gobernador de estado”

En otro orden de ideas, la regidora del municipio de Playa del Carmen, denunció la “embestida permanente” del gobernador del estado, misma que dijo respondió a diferentes intereses de los que calificó como “seres oscuros”.

Asimismo, señaló que a estos “seres oscuros” les duele no robar, no mentir y no traicionar, por lo que señaló que deberían aprender a no hacerlo pues México necesita gente que ame al país y tenga ganas de ver a los cientos de millones de mexicanos fuera de la pobreza en lugar de enriquecer a sus familias y amigos.

En este sentido denunció que incluso se usó la fuerza y la fiscalía del estado como “títeres”, para hacer cumplir sus intereses y molestar a políticos que si quieren hacer el bien por México.

Laura Esther Beristain Navarrete, también lamentó la violencia que se vive en Quintana Roo, al grado de que este sexenio ha sido denominado como el “sexenio más sangriento del estado y con mayor ingobernabilidad”, por lo que se está buscando que quien tenga a bien llevar la próxima gubernatura sea gente humanista que realmente este pensando en la problemáticas de la entidad y cómo las va a resolver.

Competirá por la gubernatura

Justo por estos problemas que enfrenta la entidad, la regidora de Playa del Carmen, reveló en exclusiva con Blanca Becerril que buscará ser la candidata de Morena a la gubernatura del estado, motivo por el cual este viernes se registrará como aspirante.

En torno a sus propuestas para cambiar la realidad del estado, Laura Esther Beristain Navarrete, señaló que hará lo mismo que en Solidaridad, trabajar en la proximidad social, atender el tema de la seguridad nacional en coordinación con la Guardia nacional, Marina y la Sedena.

En ese sentido dijo que no gobernará desde el escritorio estando en la calle cerca de la gente y sus problemas que los aquejan día a día.

