Tres planillas se registran para contender por dirigencia estatal del PAN en San Luis Potosí

En el cierre del periodo para registrar planillas que contenderán el próximo 11 de diciembre por el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en San Luis Potosí para el periodo 2021-2024, cuya Presidencia es exclusiva para mujeres, quedó conformada la terna y serán la ex diputada local y federal Josefina Salazar Báez, la ex regidora capitalina Verónica Rodríguez Hernández y la ex delegada de la Secretaría de Gobernación en los sexenios de Vicente Fox quesada y Felipe Calderón Hinojosa, Lidia Argüello Acosta.

La primera en hacerlo el pasado viernes fue Josefina Salazar, quien presentó mil 152 firmas de apoyo y como su compañero de fórmula a León Alejandro Pérez Hernández; el resto de integrantes son Marcela Zapata Suárez del Real, María Lizbeth Martínez Araujo, Elaine Ibeliza Rodríguez Olvera, José Manuel Ramírez Herrera, Francisco Iván Martínez y José Ángel Reyes Ávila.

Este domingo por la mañana, ante la Comisión Estatal Organizadora (CEO) lo hizo Verónica Rodríguez Hernández, quien presentó 3 mil 27 firmas de apoyo y la documentación de quienes integran su planilla: Jaime Uriel Waldo Luna, como compañero de fórmula y aspirante a la Secretaría General; en las carteras restantes fueron registrados Karem Monserrat Hernández Macias; Ma. Isabel González Serna; Rosa María Viña Nieto; Juan Carrillo Rodríguez; Raúl Jaime Neri Saldaña y Juan Sánchez Ramos.

Al filo del mediodía tocó el turno a la tercera y última de las aspirantes, Lidia Argüello Acosta, quien presentó poco más de 750 firmas de apoyo –el rango, de acuerdo a la Convocatoria, era de entre 737 como mínimo y 885 como máximo- y documentación del resto de su planilla: Raquel Hurtado Berrera como su compañera de fórmula y aspirante a la Secretaría General, así como Placido Rivera González, Carolina Araceli Galaviz Chavarría, Gabriel Vázquez Méndez, Ana Luisa Lujambio Cataño, Florentino Castro Ortiz, Alicia Torres y Eleuterio Ramos García.

También de acuerdo a la Convocatoria, la CEO tiene hasta el próximo sábado para validarlas y a partir del próximo domingo inician las campañas proselitistas hasta un día antes de la jornada electoral del 11 de diciembre.

