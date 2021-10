PAN en San Luis Potosí publica convocatoria para renovar dirigencia estatal

La Comisión Estatal Organizadora (CEO) publicó la Convocatoria para renovar la Presidencia, la Secretaría General y siete carteras que integrarán el próximo Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, por lo que a partir de este miércoles deberán registrarse las aspirantes para la jornada electiva que tendrá verificativo el sábado 11 de diciembre donde de los 7 mil 372 militantes quienes tengan una afiliación mínima de un año podrán

emitir su voto en todo el territorio de San Luis Potosí.

De acuerdo a lo dicho públicamente, se espera que a primera hora se registre una de las siguientes aspirantes que conformaron un bloque opositor: Lidia Argüello Acosta, consejera estatal vitalicia y ex delegada de la Secretaría de Gobernación durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón; Josefina Salazar Báez, ex diputada local y federal; Wendy Rodríguez Galarza, ex dirigente municipal en Soledad de Graciano Sánchez y la militante “Teté” Cárdenas, quien buscará derrotar al grupo hegemónico actual que encabezan el actual dirigente, Juan Francisco Aguilar Hernández y el diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga, donde todo parece indicar que la apuesta es la ex regidora capitalina, Verónica Rodríguez Hernández.

De acuerdo a la Convocatoria publicada la noche del martes, quienes aspiren deberán manifestarlo por escrito a partir de este miércoles 13 de octubre; también a partir de ese día y hasta el 31 del mes que corre, deberán presentar como mínimo 737 y como máximo 885 firmas de apoyo por parte de militantes, las cuales no deberán rebasar el 15 por ciento de cada municipio y no es obligatorio que presente de los 58 que integran la geografía estatal. Donde más militantes panistas hay son: San Luis Potosí, 217; Ciudad Valles, 84; Rioverde, 67; Ciudad Fernández, 50; Soledad de Graciano Sánchez, 43; Matehuala, 41; Xilitla, 23 y Tamazunchale con 21.

Del 17 al 31 de octubre será el registro de las planillas que contenderán, las cuales serán validadas por la CEO a más tardar el 6 de noviembre y cada integrante deberá tener un mínimo de cinco años de antigüedad en su militancia comprobada; las campañas a partir del 7 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, un día antes de la elección.