Licencias de conducir serán gratuitas y permanentes en San Luis Potosí

Con el voto en contra de Redes Sociales Progresistas (RSP) y con un pálido debate entre el PVEM y aliados contra el bloque PAN-PRI, por mayoría el pleno del Congreso del estado aprobó la iniciativa que modifica el Presupuesto de Egresos 2021 y la Ley de Hacienda para el estado de San Luis Potosí que envió el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona para hacer gratuitas las licencias de conducir a partir de que se publique en el Periódico Oficial del Estado.

La diputada RSP, Gabriela Martínez Lárraga advirtió que la medida no sólo disminuye la recaudación del gobierno del estado y viola disposiciones federales, sino que el dictamen no incluía análisis de impacto presupuestal, por lo que pidió se devolviera a la Comisión de Hacienda del Estado y pidió que se aplicara solamente el 50 por ciento de descuento.

Dijo que la gente pide brigadas de salud para combatir la pandemia por la Covid-19 y no solamente medidas populistas. En ese mismo sentido se pronunció el diputado del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández quien intervino hasta en cuatro ocasiones donde destacó que la iniciativa en realidad no beneficiaba a la población en pobreza y pobreza extrema, pues no tienen vehículo ni posibilidades de acceso a uno; además, criticó que no se contempla a las unidades del transporte público dónde diariamente 13 mil familias se desplazan, por lo que anunció la presentación de una iniciativa para que el transporte público también sea beneficiado. Pidió se retirara el dictamen y al consultar a la Comisión Legislativa dictaminadora y lo rechazó.

El priista Edmundo Azael Torrescano Medina se sumó a la iniciativa gallaedista a la que defendió de los calificativos de populista, aunque irónico les dijo a sus compañeras y compañeros que cuando pasaran con sus carros junto a un camión urbano se detuvieran y les dieran las gracias a la gente porque ellos serán quienes pagarán el subsidio a las licencias de conducir.

El trámite será gratuito

De ese.mismo bloque opositor argumentaron a favor de la iniciativa los panistas Aranzazu Puente Bustindui y José Ramón Torres García, así como los priistas Alejandro Leal Tovías y Héctor Mauricio Ramírez Konishi.

En su intervenciones el bloque PVEM-PT-Morena salió a atajar cada una de las críticas hacia la iniciativa del ejecutivo estatal; el petista René Oyarvide Ibarra afirmó que se trataba de una decisión y día históricos, pues atendían una demanda sentida, pues terminó una etapa donde se privilegió únicamente a la clase pudiente y a la corrupción de los agentes de tránsito; pidió a sus compañeros que andan en autos lujosos y a la derecha en el Legislativo, a que tuvieran la sensibilidad para en los hechos ir en favor de las clases vulnerables.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PVEM y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Luis Fernández Martínez justificó que la casi 100 millones de pesos que se dejarán de recaudar por concepto del pago de licencias de conducir será compensado con ajustes y austeridad al Capítulo 1000 del Ejecutivo Estatal donde tienen autorizados 9 mil millones de pesos.

Pidió el apoyo a la iniciativa porque no se trata de un tema político o electoral, sino que se trata de la gente de San Luis Potosí y que el presupuesto esté al servicio de las personas, no de la burocracia ni de los funcionarios.

"En San Luis Potosí se tomaron muy malas decisiones, por lo tanto el 6 de junio la gente votó por un cambio de régimen y hoy estamos instalando una nueva manera de gobernar, donde los problemas del gobierno los tiene que resolver el gobierno sin lastimar a los ciudadanos", apuntó.

