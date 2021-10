Diputado migrante de la CDMX pide al menos 80 mil pesos extra al mes para legislar en el extranjero

El diputado migrante del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Raúl Torres, acusó a Morena de obstaculizar su labor en el extranjero y dejarlo sin recursos para que funcione la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México.

“Necesitamos por lo menos el doble de recursos anuales para legislar en el extranjero, necesitamos hacer foros, rentar lugares, pasaje de especialistas y su hospedaje; estamos pidiendo por lo menos 60 u 80 mil pesos extra al mes de lo que nos corresponde como Comisión, es justo”, resaltó.

Ello, significa alrededor de 3 mil dólares -63 mil pesos- que para Estados Unidos, es muy poco dinero “y no es para mis viáticos ni para el personal de la Comisión, sino para atender la agenda migrante y necesitamos movernos en muchos lados del mundo para levantar gestiones”.

Conectado desde Washington, el legislador narró que, en esta primera gira de trabajo, con recursos propios, ha logrado levantar diversas gestiones en materia de salud, atención contra la pobreza y trámites.

“No necesitamos perder nuestros nexos con los chilangos que viven en Estados Unidos, eso es precisamente lo que Morena y Claudia Sheinbaum quieren, que los migrantes no pidan no exijan y no tengan voz, pero no será así porque me tienen a mí”, destacó.

Añadió que los legisladores de Morena “tienen falta de entendimiento” de lo que hace falta y hago un segundo llamado a la JUCOPO para que vea al tema migrante como una prioridad.

“Insisto, no es para un servidor, es para la Comisión de Asuntos Migrantes y esperemos que esta vez, recapaciten, analicen de mejor forma y sino, estaremos pidiendo los recursos en Tribuna y hacerle muchos exhortos a la JUCOPO de otras formas”, refirió.

Finalmente lamentó que Morena no vea al tema migrante y se escude bajo el slogan de la austeridad. “No es un tema de lujos sino de representación”.

