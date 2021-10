Cambios en la reforma eléctrica no serán de fondo, asegura Morena

El coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier advirtió que los cambios que eventualmente aprueben a la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, no serán de fondo.

En conferencia de prensa con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a pregunta directa sobre la advertencia de las fracciones de oposición, entre ella el PAN que advirtieron que de no haber cambios de fondo no aprobarán la propuesta el legislador señaló que no cederán a cualquier modificación que vaya en contra del espíritu de la reforma.

Detalló que no pueden ceder ante cualquier propuesta que tenga que ver con comprometer la seguridad nacional, a disminuir el 54 por ciento del control de la industria, por lo que hace generación, transmisión, distribución y venta, así como el despacho sea bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad y a la transición energética.

“Siempre y cuando permanezcan estas cuatro condiciones que acabo de señalar, nosotros estamos dispuestos; lo que queremos es energía suficiente, limpia y barata para todos los mexicanos”, señaló el líder parlamentario.

Sobre el convencimiento a los diputados de oposición para reunir los 57 votos que les hacen falta para obtener la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional como es la eléctrica, Mier dijo que continuarán invitando a los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC.

Los morenistas no cambiarán de opinión.

“La Reforma a la Industria Eléctrica y lo que ya advirtió el presidente, la posibilidad de cambios, hay que entenderla, o así lo asumimos nosotros, y la posición que han hecho los otros partidos políticos es, primero, no nos vamos a cansar de invitarlos”, sostuvo.

Reiteró que, a diferencia de la discusión y aprobación de la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto, que dijo, se aprobó en 40 minutos, en esta ocasión habrá tiempo necesario para lograr los consensos.

“Por eso, hemos propuesto que, a diferencia del 2013, que se votó en 40 minutos la reforma a la industria eléctrica, nosotros nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario”, señaló Mier.

Insistió en que reducir el porcentaje de dominio de la CFE en el despacho eléctrico no es opción toda vez que el mercado eléctrico nacional por lo que hace a la venta anual cuesta a los mexicanos 800 mil millones de pesos y el sector privado tienen casi el 50 por ciento del negocio.

“Un poco más del negocio, más de 400 mil millones de pesos es lo que están llevándose las empresas privadas”, señaló el coordinador de los diputados de Morena.

La medida irá conforme a lo propuesto por el presidente.

Diputados acuerdan eligen nombre para la LXV Legislatura

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó hoy proponer al pleno que la LXV Legislatura, que arrancó el 1 de septiembre pasado, se denomine como la “Legislatura de la Paridad, Inclusión y Diversidad”.

El nombre fue elegido debido a que es la primera vez en la historia del país que la Cámara de Diputados se conforma con 250 hombres y 250 mujeres, entre ellas dos diputadas transgénero, las morenistas Salma Luévano y María Clemente, más sus suplentes. De acuerdo a información recabada por este diario, el acuerdo será sometido a votación del pleno de San Lázaro el próximo jueves.

De ser aprobada la propuesta, el lema “LXV Legislatura de la Paridad, Inclusión y Diversidad” se inscribirá en la plataforma de comunicación, documentación y papelería oficial que utilice esa Soberanía.

Cabe señalar que la LXIV Legislatura (2018-2021) pasada se nombró como “Legislatura de la Paridad de Género”, porque las mujeres ganaron el 48.2 por ciento de las curules en San Lázaro.

La LXIV fue la primera legislatura en la que se logró la paridad, pues en 2002 se fijó una cuota obligatoria para que los partidos políticos asignaran 30 por ciento de sus candidaturas a las mujeres, posteriormente, aumentó a 40 por ciento en 2008, y en 2014 se estableció el principio de paridad de género en la Constitución Política para empezar a aplicarse en 2015.

Cabe señalar que la Cámara de Diputados destaca que en dos décadas sólo Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca tenían más del 30 por ciento de representación parlamentaria femenina. Actualmente Bolivia, Granada, Nicaragua, Costa Rica, Cuba y México, están dentro de los primeros 10 congresos con más de 40 por ciento de féminas en su integración.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

