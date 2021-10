Rubén Moreira pide discutir la Reforma Eléctrica y escuchar a todos los mexicanos

El coordinador del PRI en la cámara de diputados, Rubén Moreira, propuso al senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, llevar a cabo un parlamento entre ambas cámaras con el fin de analizar la reforma eléctrica propuesta por el presidente.

En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados; Rubén Moreira, aseguró que en torno a la reforma eléctrica su partido no dirá sí o no “a las primeras de cambio”, pues aseguró es necesario discutirla a conciencia al ser un tema trascendental para el país.

En ese sentido Rubén Moreira aseguró que lo más sano para todos es discutir el tema, por ello ha propuesto realizar un parlamentos abierto entre ambas cámaras, aunque también destacó que pese a la relevancia del tema no hay de dejar de lado otras cosas importantes como la reforma hacendaria misma que planeta registrar ante el SAT a los jóvenes al cumplir los 18 años, lo que ha generado controversia.

Sobre la realización de los parlamentos duales, el legislador priista aseguró que la intención es escuchar a todos los mexicanos sobre esto que es fundamental para el futuro del país.

No debemos perder de vista temas importantes

Pese a la relevancia de esta discusión, Rubén Moreira señaló que primero se deben tratar otros temas de gran relevancia, por lo que aseguró que primero se deberá discutir y aprobar la ley de egresos misma que tendrá que ser votada antes del 20 de octubre

Al respecto aseguró que “hay cosa que no nos gustan” pues el hecho de que los jóvenes se registren en el SAT, genera muchas confusiones e interpretaciones, pues es posible que se les comience a acusar sobre dónde saca el dinero, cuando en muchos casos hay jóvenes que salen de sus hogares para estudiar y sus padres son quienes les proporcionan los recursos.

Así, Rubén Moreira, aseguró que primero se debe discutir el tema hacendario, después el presupuesto y luego realizar los parlamentos donde se discuta la reforma energética de Peña Nieto y la propuesta por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alianza opositora está sólida

Cuestionado sobre el tema de la revocación de mandato y la pregunta propuesta que no convence a la oposición, el legislador dijo que la revocación de mandato se contempla en casos de que no hay gobernabilidad, no como ahora que se plantea una evaluación.

Al respecto Moreira dijo que no es cosa menor pues entre otras cosas se plantea gastar 4 millones de pesos para un ejercicio que busca dar promoción al partido del Presidente, por lo que aseguró que se tiene que cambiar la pregunta y el mecanismo para llegar a la consulta .

Finalmente ante la polémica que se ha generado en torno al PRI, luego de que se especula podría apoyar a Morena en varios temas legislativos como la Reforma Eléctrica, Rubén Moreira aseguró que la alianza opositora está sólida y el objetivo del PRI es estar aliados con PAN y PRD.