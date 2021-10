Bloque “Va por México” alista acción de inconstitucionalidad contra revocación de mandato

Las tres bancadas en la Cámara de Diputados que forman la coalición legislativa opositora “Va por México” presentarán ante la Suprema Corte el próximo miércoles o jueves una acción de inconstitucionalidad en contra de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, prevista para el 27 de marzo próximo, confirmó este martes Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas.

“Las bancadas del PRD, del PAN y del PRI –que ayer por cierto tuvimos una reunión con nuestras dirigencias- acordamos presentar esta acción porque hay particularidades que creo que afectan al interés nacional, por ejemplo la pregunta, como usted lo sabe, en la Constitución, parte del hecho de que estamos hablando de una revocación no de un refrendo, no de un apoyo, por lo tanto la pregunta y todo el proceso anterior, ustedes lo verán presentando nosotros la acción que debe ser mañana o pasado, parte de esa situación”, dijo Moreira en conferencia de prensa.

Moreira señaló que la pregunta de la consulta nacional prevista para marzo del próximo año debería ser más clara y precisa, en los términos de sí se revoca o no el mandato del presidente López Obrador; también, cuestionó el proceso para recabar las firmas entre los ciudadanos, que es requisito para realizar la mismo; por último, hizo énfasis en los casi 4 mil millones de pesos que el INE prevé gastar para el ejercicio democrático.

Confió que una vez que la Corte reciba la acción le dé prioridad para resolverla antes de que el INE comience los trabajos.

“Yo espero que la Corte resuelva pronto y aclare. La disposición constitucional no tiene duda, es revocación, no es refrendo, no es ratificación y ese es el aspecto que, como dirían los abogados, será la Litis de esta acción”, señaló.

El recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será presentado aun cuando las tres bancadas votaron la Ley Federal de Revocación de Mandato a favor el 7 de septiembre del 2021, pero en la votación particular fueron en contra porque sus propuestas de cambios no fueron aceptadas.

“Se votó acá la revocación, pero hay resoluciones de la Corte y de las autoridades jurisdiccionales de que se puede recurrir a la Acción de Inconstitucionalidad cuando hubo reservas o cambios que fueron propuestas por las bancadas y no fueron aceptados”, indicó.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo