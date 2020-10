Barbosa anuncia dos proyectos carreteros para Puebla; buscan inversión privada

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, anunció que en el estado si habrá obras carreteras sin recursos federales, dos de ellas serán para conectar la Sierra Norte con Veracruz, la otra la zona de Atlixco con Morelos y Guerrero.

Manifestó que estos proyectos son parte del plan de intervención de 400 kilómetros de la red carretera del estado, ya que gobiernos pasados “la abandonaron”, y lo que se busca es tener conectividad en todas las regiones del estado.

Dijo que las dos autopistas que conecten con Veracruz, una será de Xicotepec de Juárez a Tuxpan y la otra de Teziutlán a Martínez de la Torre, para lo que ya hay empresas interesadas que podrían estar a cargo de dichas obras, aunque no precisó cuál sería su costo.

“Esto será sin un solo peso federal, ni estatal, sino que es un planteamiento de desdoblamiento de dos carreteras en Veracruz y hay interés de privados para llevar a cabo esa autopista, para conectar por dos lados la Sierra Norte con Veracruz, con esto se podrán trasladar todos los productos y mercancías”, explicó

Otro de los proyectos que se tiene contemplados es la conexión de la carretera Huejotzingo-San Martin con la autopista Siglo XXI, pues ya se está trabajando en el proyecto ejecutivo.

Además de la prolongación de la carretera siglo XXI de Atlixco a Izúcar de Matamoros y otra más en la zona del Periférico Ecológico.

“Esto es lo que estamos haciendo como estado, estamos reconstruyendo y rehabilitando, vamos a ver si la siguiente semana podemos anunciar todas las obras en ejecución que tenemos y que habrá, 400 kilómetros en carreteras, las olvidadas en el interior del estado y que están destruidas”, expresó.

Respecto al anunció que hizo el gobierno federal sobre los proyectos que se ejecutarán en el país en conjunto con la Iniciativa Privada, Barbosa Huerta lo celebró, al señalar que la única manera de lograr crecimiento económico es con inversión pública y privada.

Refirió que, aunque no está contemplado el estado, “es positivo”, pues se contemplan los rubros de telecomunicaciones, energía e infraestructura carretera, además de que varios de ellos ya habían sido dados a conocer anteriormente y ahora se retomaron.

“No es un asunto que digan que no le tocó nada a Puebla, no, son proyectos que estaban parados desde hace tiempo, hasta viejos diría yo, no crean que son obras en los cuales se propuso alguna nueva, ya se tenían y se recuperaron, hay que entender bien las cosas”, asentó.

Por: Claudia Espinoza