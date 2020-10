Marina del Pilar, alcaldesa de Mexicali, da positivo a Covid-19

La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmedo, informó que dio positiva a la prueba de COVID-19, por lo que anunció que ha tomado la medida de aislarse y en confinamiento mantener las riendas del Gobierno Municipal.

A través de su cuenta de Facebook, la Presidenta Municipal emanada de MORENA, dijo que pesar de estos cuidados, “el día de ayer por la tarde presente algunos síntomas identificados con el COVID-19, por lo que responsablemente me realicé una prueba que resultó positiva.

“De inmediato he tomado las medidas necesarias para aislarme y evitar contagios. Me encuentro bien y seguiré laborando a distancia, poniendo todo mi empeño para garantizar que el trabajo del gobierno municipal no se detenga”, indicó la también Diputada Federal con licencia.

Por: Atahualpa Garibay