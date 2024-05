Mujer fue infectada con hepatitis C al dar a luz, médicos aceptan responsabilidad 44 años después

Una mujer en el Reino Unido recibió una transfusión de sangre durante el parto en 1970, sin embargo, recibió sangre infectada con hepatitis C. Sin embargo, a pesar de la situación los médicos ignoraron los malestares, pues las molestias que había presentado las relacionaron con la maternidad, la menopausia o los cambios de humor debido a que se había convertido en madre. La tensión en este hospital, cuyo nombre se desconoce, cuando otras mujeres que también dieron a a luz en esa época reportaron los mismos síntomas y al realizarles las pruebas correspondientes se dieron cuenta de que también habían sido infectadas con hepatitis C.

Tres mujeres hablaron con el periódico inglés, The Guardian, y aseguraron que tuvieron que protestar para que los médicos las tomaran en serio y les hicieran pruebas de hepatitis C. Además, aseguran que tuvieron que sufrir problemas de salud inexplicables durante décadas mientras el virus, conocido como el “asesino silencioso”, causaba daños a sus hijos.

Fueron infectadas en 1970, 1980 y 1990, pero tuvieron problemas de salud desde ese momento.

Crédito: pexels

¿Cuántas personas fueron afectadas por el virus de la hepatitis C?

Se estima que al menos unas 30 mil personas estuvieron expuestas a la hepatitis C debido a transfusiones de sangre administradas en los años 1970, 1980 y 1990 y ahora buscan justicia y compensación a través de una investigación pública que publicará su informe final el 20 de mayo, en el que se espera que las víctimas puedan ser reconocidas y reparadas debido a todos los problemas de salud que les ocasionó este desastre médico en el Reino Unido.

Muchas de estas mujeres y sus hijos por años fueron ignorados, porque los médicos no les hacían exámenes de salud completos, y su argumento por años eran otros factores que afectaban la salud de las víctimas, algunas personas en la entrevista que publicó The Guardian, aseguran que les decían que era por la edad, la menopausia, en el caso de los hijos, también que era por la adolescencia.

La hepatitis C afecta el hígado.

Crédito: Pexels

¿Cómo afecta la hepatitis C?

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis C (VHC), que se transmite a través del contacto con la sangre de una persona infectada. La hepatitis C puede causar hepatitis aguda o crónica, y sus manifestaciones pueden ser leves o graves. Según información de Medline, los síntomas de la infección crónica a menudo no aparecen hasta que el hígado se cicatriza (cirrosis), pero los síntomas de la infección crónica pueden incluir: