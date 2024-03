Con tecnología de vanguardia, Banco de Sangre del CMN Siglo XXI garantiza seguridad en proceso de donación

El Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con tecnología de vanguardia para garantizar seguridad durante el proceso de donación al cumplir con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 253 de la Secretaría de Salud en la materia y que de cada donador se aprovechen uno o más componentes para beneficiar a un mayor número de pacientes.

A través de procesos como el centrifugado es posible realizar la separación de los diversos componentes y extraer de la sangre total, concentrados eritrocitarios, plasma, plaquetas, y/o crioprecipitados, de vital importancia para tratamientos de pacientes con cáncer, anemia, quienes sufren traumatismos, cirugías o mujeres con complicaciones durante el embarazo.

El jefe de Laboratorio del Banco de Sangre del CMN Siglo XXI, Jesús Roy Aranda Osorio, indicó que en estas instalaciones se otorga certeza, seguridad y calidad en la donación de sangre por la capacitación del personal y el equipamiento disponible.

“Para el fraccionamiento contamos con equipos que lo hacen en forma automatizada y completa, por lo que no hay contaminación de bacterias; una vez que se centrifuga la sangre, la separamos y resguardamos bajo los criterios que marca la NOM en enfriamiento”, resaltó.

Además, por medio del proceso de centrifugación especializado en una máquina de aféresis se obtienen células troncales hematopoyéticas.

Calificación biológica de la sangre

Explicó que a la par, se lleva a cabo el proceso de calificación biológica de la sangre a fin de evaluar marcadores infecciosos e identificar anticuerpos para VIH, hepatitis B y C, sífilis y enfermedad de Chagas; posteriormente, mediante estudios de biología molecular (NAT) se identifican el material genético viral disminuyendo el riesgo de transmisión, hasta validar que no hay posibilidad de infección se libera el producto sanguíneo para ser enviado a los hospitales.

Señaló que se deben continuar impulsando la donación altruista, ya que a diferencia de la reposición (persona que proporciona su sangre a favor de un paciente, en respuesta a una solicitud específica) quien realiza esta actividad en forma constante conoce los diversos cuidados a la salud y requisitos necesarios para una donación segura.

Para fomentar la donación altruista, el 10 y 11 de abril se instalará un módulo itinerante en las oficinas centrales del Seguro Social en Paseo de la Reforma 476, Ciudad de México Créditos: Especial

Por su parte, la jefa de Trabajo Social del Banco de Sangre del CMN Siglo XXI, destacó que diariamente se reciben alrededor de 240 pacientes para este proceso, de los cuales alrededor de 120 cumplen los parámetros para donación completa (se extraen en promedio 450 mililitros de sangre total) o por aféresis (extracción de componentes como plaquetas, glóbulos rojos, plasma o células progenitoras hematopoyéticas en la cual el volumen varía dependiendo el componente).

Resaltó que en 2023 en este Banco de Sangre se obtuvieron aproximadamente 50 mil unidades efectivas, las cuales fueron distribuidas a pacientes de hospitales de Segundo y Tercer Nivel en la zona sur de la Ciudad de México.

Además, el personal llevó a cabo 19 campañas itinerantes en las que se instalaron módulos en edificios de la propia institución, escuelas y empresas, además de brindar pláticas para sensibilizar a donadores de reposición durante su estancia en el CMN Siglo XXI, a fin de que conozcan los beneficios del altruismo.

Los días 10 y 11 de abril, se llevará a cabo una jornada de donación de sangre en el Edificio Central del Seguro Social, ubicado en Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, en la que pueden participar trabajadores y población en general. Una semana más tarde, se acudirá a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dijo que con esta y otras campañas que se desarrollarán durante el año, se fomenta la donación altruista, que en nuestro país alcanza apenas entre el tres al cinco por ciento, mientras que en algunos países llega a ser hasta el 100 por ciento de los casos.

Recomendaciones para donación de sangre

Para donar sangre se requiere tener entre 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, evitar consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación, cuatro horas previas a la donación ingerir jugos, frutas (excepto plátano, mamey y aguacate), té, café e hidratarse; no exceder más de ocho horas de ayuno en caso de no haber ingerido alimentos.

Además, no haber estado enfermo de gripe, tos, síntomas relacionados a la enfermedad por COVID-19, diarrea o infección dental en los últimos 14 días. No haber tomado medicamentos en los últimos cinco días o estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses y no haber sido operado en los últimos seis meses.

Para mayor información de la donación altruista, se puede ubicar el Banco de Sangre del IMSS más cercano a su localidad a través de la página www.imss.gob.mx/bancodesangre o llamar al número 800 623 2323.

