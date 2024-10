Un acuario se ve envuelto en polémica al descubrirse que su atracción principal, un tiburón ballena, es un robot

Un acuario en China se ha visto envuelto en un escándalo luego de que se revelara que habían intentado engañar a sus visitantes, a quienes les prometían que verían un tiburón ballena, pero en su lugar había un doble robótico, lo que se suma a otros casos polémicos de zoológicos en China, como los perros pintados como panda o los osos malayos que según algunos visitantes eran humanos disfrazados.

El nuevo escándalo ocurrió en el Xiaomeisha Sea World en Shenzhen, China, que reabrió sus puertas el pasado 1 de octubre tras una renovación de cinco años, y promocionó la exhibición de este enorme animal como uno de los principales puntos de interés.

Durante su prueba de una semana, el zoológico oceánico atrajo a alrededor de 100,000 visitantes, que pagaron alrededor de 40 dólares (más de 775 pesos mexicanos) para entrar. Los visitantes estaban ansiosos por ver la atracción estrella del parque temático, un tiburón ballena, el pez más grande del mundo, capaz de alcanzar más de 18 metros de largo.

Visitantes exigieron el reembolso de sus entradas

El acuario explicó que no podía tener un ejemplar real. Foto: Especial

Sin embargo, fotografías y testimonios de visitantes pronto desvelaron la farsa, mostrando un elaborado modelo mecánico que poco tenía que ver con el majestuoso animal marino.

La decepción de los visitantes fue palpable, quienes se sintieron engañados y estafados. Las críticas en línea no se hicieron esperar, inundando las redes sociales con comentarios de indignación y frustración. Muchos cuestionaron la ética del acuario y exigieron reembolsos.

Administradores intentan justificarse

Los visitantes exigieron un reembolso. Foto: Especial

Los administradores del Xiaomeisha Sea World intentaron justificar su decisión alegando que la exhibición del tiburón ballena robótico era una medida para cumplir con las leyes de protección de especies, pues señalan que no podían exhibir uno real. Sin embargo, esta explicación no logró aplacar la ira del público, que argumentó que era preferible no tener ningún ejemplar en exhibición que presentar una falsificación tan evidente.

La controversia del tiburón ballena robótico se suma a una serie de incidentes similares en China, donde otros zoológicos y acuarios han sido acusados de engañar a los visitantes con animales falsos o maltratados.

